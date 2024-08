Na mira da Conmebol, Atlético pode enfrentar punições

O jogo entre Atlético e San Lorenzo, realizado na terça-feira (20) na Arena MRV, garantiu ao Galo a classificação para as quartas de final da Copa Libertadores. No entanto, alguns acontecimentos podem trazer complicações para o clube mineiro, investigado pela Conmebol em três casos distintos.

O primeiro caso envolve alegações de racismo. A torcida do Atlético, aliás, chegou a fazer uma campanha contra atitudes assim. No entanto, dois torcedores atleticanos foram flagrados fazendo gestos racistas direcionados aos fãs do San Lorenzo.

O Galo já iniciou esforços para identificar esses torcedores e está colaborando com a polícia nas investigações. A Conmebol pode impor penalidades severas.

O regulamento da Conmebol diz:

“Qualquer Associação Membro ou clube cujos torcedores insultem ou atentem contra a dignidade humana de outra pessoa ou grupo, com base em cor da pele, raça, sexo, orientação sexual, etnia, idioma, credo ou origem, será sancionado com uma multa mínima de 100 mil dólares americanos (R$ 556,4 mil). Em caso de reincidência, a multa pode subir para 400 mil dólares americanos (R$ 2,2 milhões).”

Atlético com problemas no gramado da Arena MRV

Outro ponto de avaliação é o estado do gramado da Arena MRV. A situação é tão preocupante que o próprio Atlético decidiu se mudar temporariamente para o Mineirão, a fim de preservar o gramado da Arena. A Conmebol pode impor uma multa de até 15 mil dólares (R$ 83,7 mil), que pode aumentar para 20 mil dólares (R$ 111,2 mil) em caso de reincidência.

A Conmebol também vai analisar questões de segurança. Durante o segundo tempo da partida, a Polícia Militar de Minas Gerais teve que intervir na torcida do San Lorenzo. Os militares, inclusive, usaram gás lacrimogêneo, que afetou até os jogadores em campo. Conforme o regulamento da Conmebol, a multa para problemas relacionados à segurança pode chegar a 100 mil dólares (R$ 556,4 mil).

