Atlético segue sem Hulk; Milito deve fazer alterações para o duelo contra o Fluminense

O Atlético treinou na Cidade do Galo, em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (22). O foco do time está voltado para a partida contra o Fluminense, marcada para sábado (24), no Mineirão. Para esse jogo, o técnico Gabriel Milito ainda não contará com o atacante Hulk.

Hulk continua em tratamento devido a uma lesão na panturrilha direita. Embora houvesse a expectativa de que ele retornasse antes do previsto, o jogador ainda não se recuperou totalmente.

Nesta quinta-feira, Hulk esteve no gramado da Cidade do Galo, mas realizou apenas exercícios leves, sem treinar com bola ou com os demais jogadores. Ele continua sendo monitorado pelo departamento médico do clube.

Escalação para sábado

Para o duelo contra o Fluminense, é provável que Gabriel Milito escale um time misto. Apesar da necessidade de melhorar a posição do Atlético no Campeonato Brasileiro, o foco também está na próxima semana, quando o time enfrentará o São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil. Portanto, Milito pode optar por poupar alguns titulares.

Provável escalação do Atlético: Everson; Saravia, Battaglia (ou Bruno Fuchs), Alonso, Arana; Otávio (ou Fausto Vera), Alan Franco, Scarpa (ou Alisson), Bernard (ou Zaracho); Paulinho e Deyverson.

O Atlético é o oitavo colocado do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos na tabela de classificação.

