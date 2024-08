Perto do Betis, Vitor Roque apaga o Barcelona da biografia de sua rede social

O atacante Vitor Roque está bem próximo da deixar o Barcelona e acertar, por empréstimo, com o Betis para a temporada 2024/25. Assim, o brasileiro deu sinais de que a negociação deve ser concretizada a qualquer momento, visto que mudou a foto de seu perfil no Instagram.

Agora, com a nova atualização, não há qualquer associação com o clube catalão. A foto principal do perfil é do atleta com um casaco da seleção brasileira.

Provável destino

O Real Betis surge como o destino mais provável do brasileiro para esta temporada, segundo diversos veículos da imprensa espanhola. O clube catalão, inclusive, já aceitou emprestá-lo para um adversário da La Liga ao invés de vendê-lo. Por outro lado, ainda não ficou definido se esse empréstimo terá opção de compra ou não.

Antes disso, o Porto demonstrou interesse após a venda de Evanílson para o Bournemouth, mas foi o Sporting que apresentou uma proposta formal. Os números eram na casa dos 20 milhões de euros (R$ 122 milhões) fixos, com mais €10 milhões (R$ 61 milhões) em bônus.

No entanto, o atacante tem preferência por permanecer na Espanha, algo que pesou na negociação. Diante deste cenário, o Betis tomou a dianteira da disputa e deve ficar com o jogador. A princípio, o Barcelona não cogitava um empréstimo, já que o brasileiro chegou ao time catalão por €30 milhões (R$ 183 milhões) fixos, mais €30 milhões em variáveis.

Com a saída, o Barcelona abre espaço em sua folha salarial para inscrever novas contratações, como Dani Olmo. Vitor Roque, por sua vez, chegou ao clube em janeiro deste ano e fez apenas 16 jogos e dois gols.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.