Bastidores do Fluminense mostram discurso de Mano Menezes pós-classificação; veja

O Fluminense divulgou, na tarde desta quinta-feira (22), o vídeo de Bastidores da vitória contra o Grêmio, em jogaço na última terça-feira (20), no Maracanã. No vídeo, o Tricolor destaca falas de alguns jogadores titulares, como Guga, Martinelli e Thiago Silva, além do discurso de Mano Menezes após o triunfo nos pênaltis, que valeu vaga nas quartas da Libertadores.

De dentro do vestiário, o Monstro celebrou a classificação e disse acreditar que a partida pode representar uma virada de chave no time. Afinal, o Flu se encontra na zona de rebaixamento do Brasileirão e tenta se recuperar ao mesmo tempo em que disputa a própria competição continental.

“É muito bom, sabe? Quando eu voltei para cá eu esperei viver esse momento. Acho que é só o começo. A gente vem num ano não tão bom. Mas acho que essa virada de chave hoje, essa vitória diante de um rival muito forte, acredito que a gente vai se reconectar com as vitórias, com os resultados positivos, e sair o quanto antes dessa situação, que incomoda. Se a gente jogar com esse ímpeto e com essa vontade, eu acho que é muito difícil jogar com a gente”, avaliou o Monstro.

Discurso de Mano Menezes

A publicação também destaca, então, o discurso pós-vitória do técnico Mano Menezes. Indo na mesma linha de Thiago Silva, o comandante acredita que será difícil o Fluminense perder se o time repetir a atuação desta terça.

“Senhores, que sentimento bom, né. De a gente passar por vitórias como essa. De um jogo jogado com a grandeza que jogamos, que enfrentamos. Comprova aquilo que temos falado sobre nós mesmos há bastante tempo: de como é importante recuperar essa condição de equipe. Com simplicidade. Não precisa fazer nada diferente de nada, mas cada um entregar o seu melhor, cada um se entregar para a equipe. Todos podem dar sua parcela. Mas o importante é nós recuperarmos essa condição que entregamos hoje. Esses caras ficaram todos descansando para enfrentar a gente, você sabem disso. Mas a gente correu mais que eles. A gente fez eles saírem da zona de conforto. Isso é mérito do que estamos fazendo e o que vocês têm como talento individual. E a equipe, estando assim com esse pensamento, vai ser difícil bater a gente”, discursou.

Veja falas de outros jogadores

Guga

“O Fluminense é feito disso, de guerreiros e hoje não foi diferente. A gente lutou os 90 minutos, sabíamos que seria um jogo muito difícil. Demos todo o possível dentro de campo e Deus (nos) honrou. Mas se a gente está passando por um momento delicado, tenho certeza que Deus está preparando algo muito maior para nós. E a gente vai sair disso com muito trabalho, suor e dedicação. A gente vai buscar coisas grandes ainda.”

Martinelli

“Muito feliz com essa marca atingida* por esse grande clube, ainda mais nessa competição. O time todo está de parabéns, foi uma entrega muito grande, a torcida nos apoiou os 90 minutos. A gente sabia que ia ser difícil, então glória a Deus por essa classificação. Vamos seguir firmes.”

*Contra o Grêmio, Martinelli igualou Fred como líder em jogos do Fluminense em Libertadores. Clique aqui para saber mais.

