Fluminense solicita volta do atacante João Neto de empréstimo do CRB

O Fluminense ganhará um “reforço” no ataque nos próximos dias. O Tricolor não contratou, mas solicitou o retorno do atacante João Neto, que estava emprestado ao CRB. O jogador vai se apresentar no CT Carlos Castilho na segunda-feira. A informação foi divulgada primeiramente pelo jornalista Venê Casagrande.

Desta maneira, o técnico Mano Menezes vai ganhar mais uma opção no ataque do Fluminense. Titular, Cano está em transição para retornar aos trabalhos com o grupo após uma lesão no pé direito. Kauã Elias tem exercido a função nos jogos recentes. Com a chegada de João Neto, não depende somente de Kauã.

Na maior parte da temporada, João foi reserva no CRB em meio à titularidade de Anselmo Ramon, mais experiente e jogador do clube alagoano desde 2022.

No total, João Neto disputou 24 jogos com a camisa regatiana. A última foi na derrota por 2 a 0 para o Ceará na quarta-feira, pela 22ª rodada da Série B. A promessa de Xerém, aliás, marcou três gols nessa passagem pelo CRB, sendo dois na finalíssima da Copa do Nordeste contra o Fortaleza. O outro saiu na vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, pela Copa do Brasil.

