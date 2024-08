Farense x Sporting: escalações e onde assistir

Os atuais campeões do Campeonato Português voltam a campo nesta sexta-feira (23). O Sporting visita o Farense às 16h15 (de Brasília), no Estádio de São Luís, em Faro, em partida válida pela terceira rodada da Liga portuguesa. As equipes entram em campo em momentos opostos e o Leão aparece com grande favoritismo para somar os três pontos.

Como chega o Farense

Os donos da casa nesta sexta-feira não fazem um bom início de temporada. Isto porque a equipe perdeu nas duas primeiras rodadas do Campeonato Português e agora terá que enfrentar os atuais campeões.

Além disso, o técnico José Mota tem um desfalque confirmado para enfrentar o Sporting. Trata-se do goleiro Luiz Felipe, lesionado. Fora isso, o clube do Faro poderá contar com o restante de seu elenco.

Como chega o Sporting

Por outro lado, os atuais campeões já deram o cartão de visitas neste início do Português. Assim, o Leão venceu as partidas contra Rio Ave e Nacional, este último com uma goleada por 6 a 1. Agora, o clube de Lisboa tenta manter os 100% de aproveitamento na competição.

Contudo, o técnico Rúben Amorim terá uma série de desfalques para o jogo desta sexta-feira. St. Juste, Diogo Pinto, Nuno Santos e Rafael Nel são ausências confirmadas. Por fim, Hjulmand aparece como dúvida.

Farense x Sporting

3ª rodada do Campeonato Portugues

Data e horário: sexta-feira, 23/08/2024, às 16h15 (de Brasília)

Local: Estádio de São Luís, em Faro (POR)

Farense: Ricardo Velho; Rivaldo, Marco Moreno, Lucas Áfrico e Talys; Neto, Cláudio Falcão e Filipe Soares; Darío Poveda, Bermejo e Belloumi. Técnico: José Mota.

Sporting: Kovacevic, Quaresma, Gonçalo Inácio e Diomande; Quenda, Morita, Daniel Bragança e Geny; Trincão, Pote e Gyökeres. Técnico: Rúben Amorim.

Onde assistir: Disney+

