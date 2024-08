Com mudanças, Flamengo está escalado para jogo decisivo pela Libertadores

O Flamengo está com a sua escalação oficial para o jogo da noite desta quinta-feira diante do Bolívar, em La Paz. Para o duelo de volta das oitavas de final, Tite acumular muitos desfalques. Ele optou por Fabrício Bruno e Leo Pereira formando a dupla de zaga e mais uma vez entra com Varela pela lateral-direita.

Com muitos desfalques, incluindo Pedro, Arrascaeta, Cebolinha e Gabigol, o comandante rubro-negro terá um setor ofensivo bastante diferente do que vem utilizando. Luiz Araújo e Carlinhos, aliás, formarão dupla, com Bruno Henrique no banco. Veja abaixo a escalação.

O Flamengo titular será o seguinte: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Pulgar, De La Cruz e Gerson; Luiz Araújo e Carlinhos.

Esta, aliás, será a quarta partida do Flamengo com o Bolívar nesta Libertadores. Eles se encontraram na fase se grupos, com o time carioca perdendo em La Paz, por 2 a 1, mas goleando por 4 a 0 quando se enfrentaram no Rio.Na última quinta, o Rubro-Negro, inclusive, venceu por 2 a 0 e pode até perder por um gol de diferença que se classifica para as quartas de final da competição continental.

