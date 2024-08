Praxedes se despede do Vasco e elogia torcida: ‘Incrível’

Acertado com o Athletico, o meia Praxedes usou as redes sociais nesta quinta-feira para se despedir do Vasco. O jogador disse que sentirá saudades do elenco e agradeceu à torcida vascaína, a qual chamou de “incrível”.

“Hoje me despeço do Vasco, um GIGANTE que tive a honra de defender. Meu coração está repleto de gratidão por cada torcedor, companheiro de equipe e funcionário que fez parte dessa jornada. Levarei para sempre na memória os momentos inesquecíveis no Caldeirão e no Maraca. Mas o que realmente marcou foram os momentos vividos no dia a dia do clube, as amizades que fiz aqui e que levarei comigo para sempre”, escreveu antes de complementar.

“Agradeço por ter feito parte dessa família e por ter sido acolhido com tanto carinho desde o primeiro dia. Que grupo espetacular! Sentirei muitas saudades. Agora sigo em frente, mas sempre estarei torcendo pelo sucesso de todos vocês. Um agradecimento especial à torcida do Vascão, que é simplesmente incrível. Obrigado por tudo!”, completou.

Praxedes perde espaço após bom começo

Sabendo da negociação com o Athletico, o Vasco optou, então, por preservá-lo dos jogos, até porque a torcida já demonstrava impaciência com o volante. Ele teve bom início pelo clube, sendo titular no meio-campo ao lado de Zé Gabriel e Paulinho na arrancada do time em 2023, na permanência na Série A.

Em 2024, porém, não repetiu as boas atuações e perdeu espaço já com Ramón Díaz, à época treinador do Vasco. Ao todo, Praxedes fez 35 jogos pelo clube (14 na atual temporada), participando de quatro gols, sendo dois tentos marcados e duas assistências no período.

Além de Praxedes, Zé Gabriel e Serginho também deixaram o clube nas últimas semanas.

