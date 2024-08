Ponte Preta x Operário: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta sexta-feira (23), a Ponte Preta receberá a equipe do Operário para o duelo válido pela 23ª rodada da Série B. Os dois times estão na zona intermediária da tabela, ocupando a 11ª e 12ª posições, respectivamente.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelos canais SporTV e Premiere.

Como chega a Ponte Preta

Fazendo uma campanha modesta na Série B, a Macaca contará com os retornos de Elvis e Castro à equipe, mas Igor Inocêncio cumprirá suspensão automática. Todavia, o defensor Sérgio Raphael treina normalmente com o elenco e estará à disposição do treinador.

Como chega o Operário

Com três derrotas nas últimas três rodadas, o Operário vai ao Moisés Lucarelli buscando pontuar para impedir que a Ponte o ultrapasse na tabela de classificação da Série B.

PONTE PRETA X OPERÁRIO

Série A – 2024 – 23ª rodada / Série B

Data e horário: 23/8/2024, às 21h 30(de Brasília)

Local: estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

PONTE PRETA. Pedro Rocha, Thomás Luciano, Sérgio Raphael, Mateus Silva e Gabriel Risso; Emerson Santos, Castro e Elvis; Matheus Régis (Dodô), Everton Brito (Iago Dias) e Jeh. Técnico: Nelsinho Baptista

OPERÁRIO: Rafael Santos; Thales Oleques, Allan Godói, Willian Machado e Pará; Índio, Vinicius Diniz e Rodrigo Rodrigues; Felipe Augusto, Maxwell e Mingotti (Felipe Garcia). Técnico: Rafael Guanaes

Árbitro: Antonio Mendes De Salles Nascimento Filho (PA)

Assistentes: Marcio Gleidson Correia Dias (PA) e Helcio Araujo Neves (PA)

VAR: Ana Karina Marques Valentin (PE)

