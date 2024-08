CBF divulga mata-mata do Brasileirão feminino: confira os jogos

A CBF divulgou nesta quinta-feira (22) a tabela detalhada dos jogos das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino. A fase mata-mata começa no sábado (24) com o confronto entre Red Bull Bragantino e Corinthians, no estádio Nabi Abi Chedid, às 18h.

O campeonato chegou à sua fase final na última quarta-feira (21), com oito times classificados para disputar o título da competição nacional. As equipes que seguem na disputa são: Corinthians, Red Bull Bragantino, Palmeiras, Cruzeiro, Ferroviária, Internacional, São Paulo e Grêmio.

O Timão é o atual campeão, afinal, derrotou a Ferroviária em 2023, na grande decisão. Assim, chegou ao seu quinto título da competição.

Confira os confrontos dos jogos de ida do Brasileirão

Sábado, dia 24/08

Red Bull Bragantino x Corinthians Local: Nabi Abi Chedid Horário: 18h



Domingo, dia 25/08

Internacional RS x Ferroviária SP Local: Centenário Horário: 10h45

Cruzeiro x Palmeiras Local: Independência Horário: 10h45



Segunda, dia 26/08

Grêmio x São Paulo Local: Centenário Horário: 17h



