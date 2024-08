Matheus Pereira vê merecimento do Cruzeiro em classificação

O Cruzeiro sofreu, mas se classificou às quartas de final da Sul-Americana. Com um a mais desde o primeiro minuto de jogo, a Raposa poderia ter sofrido menos, mas venceu o Boca Juniors, da Argentina, por 2 a 1, no tempo normal, e levou a melhor nas penalidades por 5 a 4, nesta quinta-feira (22), no Mineirão. Após a partida, Matheus Pereira destacou que a equipe mereceu a classificação.

ATUAÇÃO DO CRUZEIRO!

“Sentimento de muita alegria. Nós merecíamos. Entramos muito bem (no jogo). O time lutou desde o início. Poderíamos ter vencido sem tanto sofrimento, mas no final foi alegria. Agora é festejar porque nós merecemos muito”, disse o camisa 10 da Raposa.

Com menos de um minuto, Advíncula foi expulso e deixou o Boca Juniors em desvantagem numérica. Dessa forma, o Cruzeiro dominou e abriu 2 a 0 em 20 minutos. Porém, o que parecia ser uma classificação fácil ganhou um tom dramático após Milton Giménez descontar aos 47 da primeira etapa.

Na etapa final, o Cruzeiro sofreu com a retranca do Boca Juniors. Matheus Pereira chegou a acertar a trave, mas a decisão foi para os pênaltis. Nas penalidades, a Raposa acertou todas as cobranças, enquanto o time argentino perdeu a última com Merentiel e confirmou a classificação celeste.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.