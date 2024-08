Jogadores do Flamengo vibram com classificação em La Paz: ‘Sinistro jogar aqui’

Como era esperado, o Flamengo encontrou dificuldades em jogar em La Paz, nesta quinta (22), e perdeu para o Bolívar por 1 a 0. Contudo, o time se classificou às quartas da Libertadores. Diante deste cenário, Fabrício Bruno e Gerson celebraram demais a classificação do Rubro-Negro, que agora enfrenta o Peñarol, do Uruguai, na próxima fase.

“Muita dor de cabeça, mas é Flamengo. Fui no máximo. Senti câimbras. Foi na raça. É sinistro jogar aqui. Só quem passa sabe dizer”, afirmou Gerson.

“Vir aqui não é fácil, fizemos um grande jogo em casa. Libertadores é isso. Saber dançar conforme a música. Sabíamos da vantagem, mas não poderíamos abaixar a linha. Inúmeras lesões, conquistar a classificação, que nos dá tranquilidade para os reforços e se recuperarem para fazermos uma grande quartas de final”, avaliou Fabrício Bruno.

Com o resultado, o Flamengo agora enfrenta o Peñarol, do Uruguai, pelas quartas de final da Libertadores. Os confrontos vão acontecer entre 18 a 25 de setembro. A partida de ida será no Maracanã, enquanto o duelo de volta em Montevidéu. Entretanto, o Rubro-Negro ainda tem Copa do Brasil e Brasileirão para focar.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.