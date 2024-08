Zagueiro do Nacional sofre arritmia e tem quadro estável

A derrota do Nacional, do Uruguai, para o São Paulo por 2 a 0, na última quinta-feira (22), ficou em segundo plano. Afinal, o zagueiro Izquierdo passou mal na reta final do jogo de volta das oitavas de final. O jogador caiu desacordado no gramado e precisou deixar o Morumbi de ambulância. De acordo com o diagnóstico médico, ele sofreu uma arritmia cardíaca. Apesar do episódio impactante, o atleta uruguaio se encontra em situação estável.

Izquierdo chegou a ser internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Albert Einstein, próximo ao Morumbis, na Zona Sul, de São Paulo. Agora, porém, ele está apenas em observação.

Detalhes do atendimento

O presidente do clube uruguaio, Alejandro Balbi, acompanhou o defensor na ida para o hospital Albert Einstein e deu detalhes da assistência médica.

”Foi arritmia cardíaca. Está descartado um infarto. Obviamente é um episódio cardíaco, mas de menor escala que um infarto. Está na UTI, temos que esperar aproximadamente 12 horas para dar a evolução e pra saber se existe algum tipo de sequela no atleta e eventualmente encontrar as causas do episódio’. Até porque ele está sob efeito de sedação e descansando. Pelo que os médicos do hospital me disseram, vão esperar que os remédios façam efeito, para que depois façam os exames”, revelou o mandatário.

Aliás, o dirigente descartou que Izquierdo tenha histórico de doença cardíaca.

”Foi o que o Einstein nos perguntou quando chegamos com ele. Os exames do atleta sempre foram normais e ele nunca havia tido nenhum episódio cardíaco ou qualquer outro episódio”, acrescentou.

A propósito, Balbi, apontou que alguns companheiros desejam permanecer no Brasil como solidariedade ao zagueiro.

“Eu como presidente (sobre ficar no Brasil), com o gerente Sebastián Eguren, o treinador, outros atletas: Maurício Pereyra, Coates, vários atletas que jogaram hoje, a partida contra o São Paulo. Todo o elenco queria ficar no Brasil, por solidariedade, por companheirismo. Esperamos que a família venha amanhã”, concluiu.

Juan Izquierdo sufrió una arritmia cardíaca durante el partido ante San Pablo. Es atendido en el CTI del hospital Albert Einstein. Actualmente se encuentra estable y permanece en observación. Seguiremos actualizando la información. ¡Fuerza, Juan! pic.twitter.com/anZOMjP5aQ — Nacional (@Nacional) August 23, 2024

Assim, seis jogadores, o técnico e a diretoria vão permanecer no país. Os outros integrantes da delegação voltaram para o hotel e vão retornar ao Uruguai em voo fretado.

Episódio com zagueiro do Nacional

Izquierdo passou mal aos 38 minutos do segundo tempo, cambaleou e caiu, sozinho, desacordado no centro do campo. A ambulância entrou quase que imediatamente no gramado e o levou para o hospital.

O defensor, de 27 anos, defende o Nacional desde 2022. Porém, no ano passado atuou por empréstimo no Liverpool, também do Uruguai. Nesta temporada, já entrou em campo 24 das 37 partidas do Bolso. Ele foi titular em 21 oportunidades e marcou um gol.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.