Racismo e emboscada: episódios mancham noite de classificação do Flamengo na Libertadores

O Flamengo sofreu para conquistar a classificação às quartas de final da Libertadores e para deixar o estádio do Bolívar, em La Paz. Isso porque a delegação rubro-negra teve seu ônibus apedrejado em emboscada de bolivianos em uma rua próxima ao Hernando Siles, local que ocorreu o jogo.

Mesmo que a ação não tenha deixado feridos, alguns vidros terminaram quebrados, e Matheus Bachi, auxiliar de Tite, gravou o estado do ônibus após o ataque. A janela da cadeira de Rodolfo Landim foi uma das atingidas pelos torcedores bolivianos.

O ataque, conforme mencionado, ocorreu após a classificação rubro-negra às quartas de final da Libertadores. O Flamengo perdeu para o Bolívar por 1 a 0, mas avançou de fase pelo agregado, visto que venceu o duelo de ida por 2 a 0. O Mais Querido terá o Peñarol pela frente na busca de uma vaga na semifinal do torneio continental.

Caso de racismo

Além da emboscada promovida pelos bolivianos, o jornalista Thiago Lima, do Globo Esporte, também registrou mais um caso de racismo nessas oitavas de final da Libertadores. Um torcedor do Bolívar imitou um gesto de ‘macaco’ em direção ao local que estava a imprensa brasileira.

O sistema de som do Hernando Siles havia comunicado uma punição severa a torcedores em caso de racismo nas arquibancadas. Segundo o alerta, emitido antes da partida, se alguém fosse pego fazendo gestos ou cometendo injúrias raciais seria proibido de seguir acompanhando jogos do time no estádio.

Pelo jeito não adiantou muito… https://t.co/g9xzzqabB4 pic.twitter.com/AGhyVC73gV — Thiago Lima (@tdellima) August 23, 2024

O jornalista Renan Moura, companheiro de Thiago Lima, se manifestou sobre o ocorrido e cobrou mais rigor em casos de racismo e segurança aos visitantes em todo perímetro do estádio.

“Vamos colocar a carinha do racista para todo mundo ver. Inclusive, a Conmebol precisa ser rigorosa não só com isso, mas também com a segurança de todo o perímetro do estádio. Ontem, o ônibus do Flamengo acabou apedrejado. Vai ficar por isso até quando? Vai ser preciso alguém morrer?”, questionou.

Flamengo se classifica

O Flamengo fez o que tinha que fazer e se mantém com único clube do G4 vivo nas três competições. Antes de focar na Libertadores, que só voltará a ser disputada em setembro, o Rubro-Negro tem compromissos pelo Brasileirão e Copa do Brasil.

O Rubro-Negro recebe o Bragantino no Maracanã no próximo domingo (25), às 20h, pela 24ª rodada do Brasileirão. Depois, encara o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. O duelo mata-mata está marcado para quarta-feira, dia 28, às 21h30.

