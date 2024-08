Dorival analisa momento da Seleção e projeta Eliminatórias: ‘Nem tudo foi descartado’

O técnico Dorival Júnior convocou, na manhã desta sexta-feira (23), a seleção brasileira para os duelos com Equador e Paraguai pelas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. Assim, apesar da eliminação nas quartas de finais da Copa América, para o Uruguai, o comandante afirma que enxerga evolução nas atuações contra Espanha e Inglaterra, duas finalistas da Eurocopa.

“Não é um momento positivo dentro da competição. Acredito em todo trabalho que foi desenvolvido na Copa América. O período de treinamento foram dias importante. Traçando um paralelo com o nosso rendimento, não traduzimos em campo o que fizemos nos treinamentos, A evolução que a equipe vinha apresentando me chamou a atenção. Ficou um gostinho amargo pelo que talvez pudéssemos ter feito na competição. Nem tudo foi descartado”, disse.

“Acredito em processos, que respeitados apontam caminhos. Já demos sinais importantes, contra duas equipes que se enfrentaram nas finais da última Eurocopa. Nos dois jogos que tivemos, foram confrontos interessantes. Fica um pouco também dessa imagem. Dessa forma, melhorar a partir desse momento, vamos buscar a recuperação e para que rapidamente encontremos um caminho. Assim, são seis jogos que faltam no ano, que serão seis decisões.”, completou.

Resgate e aproximação com o torcedor

O treinador falou sobre resgatar a relação com o torcedor, visto que a seleção irá atuar no Couto Pereira e ficar um período no Paraná, CT do Caju, do Athletico. Para o treinador, aliás, o Brasil terá o torcedor ao seu lado na busca por uma vaga no próximo Mundial.

“Que nós possamos cativar o nosso torcedor novamente. É natural que seja um trabalho delicado. Só para terem uma ideia, todas as abordagens que nos fazem, em qualquer cidade, é que não tirem os jogadores das nossas equipes. E temos que começar a pensar de outra forma. A Seleção é importante”, afirmou

“É muito mais importante do que qualquer situação. Não podemos ficar pisando no produto que nós vendemos. Sinto muito isso. É um trabalho moroso, detalhista e que cabe a todos nós buscarmos essa recuperação. Tenho certeza que este espírito vai mudar. Teremos o torcedor novamente ao nosso lado. Sinto que isso já começou a alterar”, acrescentou.

Olho na agenda

Sob a batuta de Dorival, o Brasil tenta reagir na competição, visto que perdeu os últimos três jogos. Ainda com Fernando Diniz, em 2023, a equipe sucumbiu diante de Uruguai, Colômbia e Argentina, o que fez com que o comandante não resistisse à pressão.

Por fim, a apresentação dos convocados está marcada para o dia 2 de setembro, em Curitiba. Afinal, a Seleção mede forças com o Equador, dia 6, no Couto Pereira, e o Paraguai, dia 10, no Defensores del Chaco, em Assunção. No momento, o Brasil soma sete pontos, na sexta colocação nas Eliminatórias, no limite da classificação para a Copa de 2026.