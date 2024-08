Briga entre torcedores do Nacional e PM deixa 65 cadeiras quebradas e 21 detidos

A classificação do São Paulo para as quartas de final da Libertadores teve festa, comemoração, estádio lotado, mas também um episódio lamentável. Isso porque torcedores do Nacional-URU entraram em conflito com a Polícia Militar no intervalo da partida. A briga se estendeu para o segundo tempo, logo após o segundo gol do Tricolor.

Após a partida, a Polícia confirmou que 21 torcedores foram detidos por causa da confusão. No setor destinado aos visitantes, os policiais encontraram um boné e uma camisa de uma torcida organizada do Palmeiras, mas todos os detidos são uruguaios.

Além disso, o São Paulo comunicou, nesta sexta-feira (23), que 65 cadeiras do setor destinado aos visitantes foram quebradas ou arrancadas durante a partida. O Tricolor já avisou que vai repor os assentos, mas não detalhou se cobrará do Nacional o valor pela troca das cadeiras, como aconteceu em outras ocasiões.

A primeira confusão fi ainda no intervalo, mas acabou rapidamente contida. Depois, já com a bola rolando para o segundo tempo, torcedores e policiais voltaram a se enfrentar no espaço destinado aos visitantes. Os uruguaios chegaram a arrancar as cadeiras do Morumbis e as atiraram no gramado. O jogo ficou, assim, paralisado pela arbitragem por cerca de sete minutos.

Já nos 90 minutos, o São Paulo foi superior e venceu o Nacional por 2 a 0, em um Morumbis que recebeu mais de 60 mil pessoas nesta quinta-feira (22). Com o resultado, o Tricolor Paulista garantiu sua vaga nas quartas de final da Libertadores e agora encara o Botafogo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.