Corinthians tem novo valor milionário bloqueado na justiça

O Corinthians teve uma nova derrota na justiça e teve R$ 5,12 milhões bloqueados em sua conta bancária. O motivo é uma ação movida pelo empresário André Cury. Na semana passada ele já havia obtido penhora de R$ 9,7 milhões do Timão. Assim, o clube chega a R$ 14,89 milhões bloqueados pelo agente. O clube pode recorrer.

Desta vez, o bloqueio do dinheiro vem de uma cobrança do empresário por uma dívida relacionada à comissão pela venda do volante Ederson, ao Salernitana, da Itália, em 2022. Na época, o Timão tinha Duílio Monteiro Alves como mandatário, que não realizou o pagamento.

Aliás, no entendimento da Justiça, o Corinthians deveria arcar com o acordo que fez com Cury, em 2023, quando Duílio Monteiro Alves confessou as dívidas. Isso aconteceu dias antes de encerrar sua gestão à frente do Timão, em dezembro do ano passado.

Na época, o clube comprometeu-se a pagar R$ 3,2 milhões em 18 parcelas. Contudo, só a primeira prestação foi paga. Após uma roda de negociações por conta do atraso, ficou acertado que o novo valor com multas e taxas aumentasse para R$ 5,9 milhões. Contudo, o Corinthians não realizou novamente o pagamento e os valores só foram subindo.

A decisão parte de um dos cinco processos que o empresário dos jogadores move contra o clube, nos quais cobra mais de R$ 30 milhões. As ações atrapalham o Corinthians, que precisa do dinheiro para honrar compromissos, como pagamento de salários, direitos de imagem e obrigações com fornecedores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.