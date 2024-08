Keno volta a treinar com bola e pode virar opção no Fluminense

Após desfalcar o Fluminense contra o Grêmio pelas oitavas da Libertadores, no Maracanã, Keno participou da atividade desta quinta-feira (22), no CT Carlos Castilho. Sendo assim, o treinamento desta sexta-feira (23) definirá se o atacante terá condição para estar entre os relacionados para o duelo com o Atlético-MG, no Mineirão.

O jogador, portanto, ficou de fora da classificação para as quartas de finais da competição continental em virtude de incômodo na região lombar. No entanto, se mostrou recuperado e pode virar opção para o confronto com a equipe mineira, que pode tirar o Tricolor do Z4.

A partida deste sábado (24), acontece às 21h (de Brasília), no Mineirão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Justamente contra o Galo, que será o adversário do Tricolor na próxima fase da Libertadores, com dois jogos que prometem ser eletrizantes em setembro.

No momento, o Fluminense ocupa a 18ª colocação, com 21 pontos, e tenta deixar a zona de rebaixamento já nesta rodada. Para isso, precisa vencer e torcer por tropeços de Corinthians e Vitória, que enfrentam Fortaleza e Vitória.

