Mário fala sobre SAF e possível bi do Fluminense na Libertadores

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, voltou a falar sobre o modelo de SAF (Sociedade Anônima do Futebol) e a possibilidade disso acontecer no Tricolor. Em entrevista divulgada nesta sexta-feira (23) pelo Flashscore, o mandatário falou também sobre a possibilidade de mais um título da Libertadores.

Segundo Mário, o Flu ainda não modelou exatamente como será a SAF do clube, mas ele adiantou que não pretende vender o controle, a exemplo do que acontece com o Fortaleza.

LEIA MAIS: Com novidades no ataque, Dorival convoca Seleção para as Eliminatórias

“O Banco BTG nos ajuda a buscar investidores. O nosso modelo de SAF ainda não está oficialmente desenhado, mas temos a ideia de não vender o controle do clube, um modelo muito parecido com o Fortaleza”, disse Mário.

Ainda de acordo com o presidente, a ideia de se tornar SAF segue avançando. Mário disse crer que o Fluminense já estará na fase da procura de parceiro em outubro de 2024.

“Está muito avançado. Nossos números foram todos avaliados pelo BTG e por possíveis investidores. Agora estamos na fase de “due diligence”. Acredito que essa fase se conclua em setembro, e a partir de outubro a gente já possa estar no mercado buscando esse investidor. E aí vai ser um modelo em que primeiro vamos tentar pagar a dívida do passado, que é muito grande, e concomitantemente investir ainda mais no futebol”, afirmou.

E o bi da Libertadores: é possível?

Mário também respondeu sobre a campanha do Fluminense na Libertadores. Na terça (20), o time eliminou o Grêmio em disputa épica no Maracanã, avançando às quartas de final e seguindo vivo, assim, no sonho pelo bicampeonato.

“A gente se acostumou a disputar essa competição. Estamos muito preparados para buscar o bicampeonato, mas não é fácil. Ganhar a Libertadores é muito difícil, imagina buscar o bicampeonato seguido. A gente tem um grande adversário que é o Atlético, confronto no Brasil. Mas estamos animados e preparados para, quem sabe, fazermos mais uma final”, revelou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.