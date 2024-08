Fortaleza é vice-líder gastando três vezes menos que o Corinthians, no Z-4

Neste domingo (25), o Fortaleza recebe o Corinthians na Arena Castelão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em momentos opostos, o contraste entre as posições de ambos os clubes na tabela é maior se levado em consideração que os custos com futebol do Leão do Pici são três vezes menores em relação à equipe paulista. A informação é do estudo divulgado pela consultoria Sports Value.

Segundo o relatório, o alvinegro do Parque São Jorge teve R$ 672 milhões em despesas com o futebol em 2023. Equanto isso, o Fortaleza gastou “apenas” R$ 221 milhões (32,9% em relação ao Corinthians). O resultado obtido dentro de campo, entretanto, não seguiu a mesma lógica, já que o clube paulista, o terceiro de maior gasto entre as equipes da Série A, no momento briga contra o rebaixamento, enquanto o Leão do Pici se mantém na disputa pelo título – está a um ponto do líder Botafogo, mas com um jogo a menos.

Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, destaca que o sucesso do clube na atual temporada vem de contratações anteriores, com gastos calculados para seguir uma gestão financeira responsável. Além disso, também rende bons resultados dentro de campo.

“A nossa busca é por investir no elenco de forma estratégica e inteligente. Nosso plantel atual é resultado de várias janelas de transferências. Tanto que inclusive contamos com muitos jogadores com mais de 100 partidas pela equipe, gerando, assim, identidade para o projeto. Dentro do clube, contamos com profissionais capacitados para identificar oportunidades de mercado que possam fortalecer o time sem prejudicar as contas”.

Fortaleza também defende bom retrospecto recente contra o Corinthians

Além da distância na tabela, o retrospecto recente entre as duas equipes também é favorável para o Tricolor. Afinal, a equipe não perde para o Timão desde 2022, considerando todas as competições. No Castelão, o tabu é ainda maior e o alvinegro não vence desde 2019. O último duelo no local foi a semifinal da Copa Sul-Americana de 2023, em que os donos da casa venceram por 2 a 0 e garantiram vaga na final da competição.

O fator casa tem ganhado peso para a campanha do Leão até o momento, já que o clube ainda não perdeu em seus domínios no Brasileirão. Melhor mandante desta edição, são nove vitórias e três empates para o Fortaleza em seus domínios. A invencibilidade em casa é ainda maior contando todas as competições. Afinal, a marca chega aos 20 jogos desde o revés para o Vitória na Copa do Nordeste, ainda em março.

