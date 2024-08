Palco do jogo do Palmeiras, Brinco de Ouro passou por reformas

Com o Allianz Parque indisponível, o Palmeiras optou por jogar no Brinco de Ouro da Princesa, estádio do Guarani, na partida contra o Cuiabá, neste sábado (24), pela 24ª rodada do Brasileirão. A escolha foi devido às condições do gramado.

O Brinco de Ouro, localizado em Campinas, tem se destacado pelas significativas melhorias na parte de infraestrutura, graças ao investimento da diretoria do clube. Essas reformas tinham o objetivo de beneficiar o Bugre ao longo da temporada, mas a condição do gramado chamou a atenção do Palmeiras, que decidiu mandar seu próximo jogo no estádio da equipe campineira.

O Bugre, no início da temporada, focou no tratamento do campo, substituindo a vegetação em áreas específicas e realizando uma revitalização completa do solo, incluindo melhorias na drenagem. Para preservar o gramado, então, o Guarani também suspendeu sua utilização durante algumas semanas na pausa da data FIFA.

Presidente comemora reformas do Brinco de Ouro

Dessa forma, André Marconatto, presidente do Guarani, demonstrou felicidade ao falar sobre o estádio. Afinal, ele acredita que o trabalho está valendo a pena, com o Bugre virando referência para outros clubes.

“Estamos felizes em ver o Brinco de Ouro sendo uma preferência para outros clubes. É um reflexo do esforço e investimento que fizemos em nosso estádio. Nós revitalizamos o gramado, as arquibancadas, e hoje vemos todo este trabalho sendo valorizado”, disse o mandatário.

Além do gramado, a gestão atual do Guarani tem se empenhado em modernizar o estádio. No ano passado, o clube investiu em projetores de LED para a iluminação do Brinco de Ouro, que são dez vezes mais eficientes que as lâmpadas tradicionais e consomem menos energia elétrica. Este ano, os camarotes do estádio também foram reformados.

O Brinco de Ouro da Princesa é um marco histórico para o torcedor campineiro. Inaugurado em 1953, o estádio já foi palco de diversos momentos importantes do Guarani, incluindo o primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro de 1978, contra o próprio Palmeiras, no qual o Bugre saiu vitorioso.

