Alemão: Leverkusen vence Mönchengladbach em grande duelo na partida de abertura

O Campeonato Alemão 2024/25 voltou em grande estilo. O Bayer Leverkusen visitou o Borussia Mönchengladbach nesta sexta-feira (23), e venceu por 3 a 2 esta boa partida na abertura da Bundesliga. Os atuais campeões abriram dois gols de vantagem, sofreram empate na segunda etapa, mas Florian Wirtz aproveitou o rebote na cobrança de pênalti, marcado com auxílio do VAR, nos últimos momentos da partida e confirmou a vitória fora de casa. O camisa 10, inclusive, já havia balançado a rede no primeiro tempo, assim como Xhaka. Por outro lado, Elvedi e Kleindienst fizeram os gols da equipe mandante.

Dessa maneira, o Leverkusen somou os três primeiros pontos no Campeonato Alemão e manteve o roteiro de partidas emocionantes, com gols marcados nos momentos finais dos jogos.

O Mönchengladbach, por sua vez, fez uma boa partida, mas acabou sendo superado pelos atuais campeões.

O jogo

O Bayer Leverkusen foi para o intervalo em vantagem no placar, jogando na casa do Borussia Mönchengladbach. Xhaka abriu o marcador aos 11 minutos, com um belo gol de primeira após um rebote. O Leverkusen ainda acertou duas vezes a trave de Omlin antes de ampliar com Wirtz, que aproveitou uma sobra na área. Mesmo atrás no placar, o Mönchengladbach tentou reagir, mas Hradecky fez boas defesas. Kleindienst chegou a marcar, mas o gol foi anulado por falta em Hincapié.

No segundo tempo, a partida foi paralisada pela arbitragem após fumaça de sinalizadores invadir o campo. Mas, após seis minutos de paralisação, a bola voltou a rolar. Ambas equipes criaram chances, mas foi o Mönchengladbach quem chegou mais perto. O zagueiro Elvedi balançou a rede aos 14 minutos, mas o gol foi anulado por posição de impedimento na jogada de bola parada, com auxílio do VAR. O jogo seguiu emocionante e o VAR entrou em ação novamente. Desta vez, para assinalar um pênalti onde Wirtz perdeu, mas aproveitou o rebote para marcar o gol da vitória.

1ª rodada do Campeonato Alemão

Sexta-feira (23/8)

Mönchengladbach 2×3 Leverkusen

Sábado (24/8)

RB Leipzig x Bochum – 10h30

Hoffenheim x Holstein Kiel – 10h30

Mainz 05 x Union Berlin – 10h30

Freiburg x Stuttgart – 10h30

Augsburg x Werder Bremen – 10h30

Borussia Dortmund x Eintracht Frankfurt – 13h30

Domingo (25/8)

Wolfsburg x Bayern de Munique – 10h30

St. Pauli x Heidenheim – 12h30

*Horários de Brasília.

