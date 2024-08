Flamengo x Olympiacos (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Flamengo e Olympiacos, da Grécia, enfrentam-se neste sábado (24/8), às 16h (de Brasília), no Maracanã, para disputar o título do Intercontinental Sub-20. Será o confronto do campeão da Libertadores Sub-20 contra os campeões da UEFA Youth League. Os times lutam por um título inédito.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV e na FlaTV+ a partir das 16h (de Brasília).

Como está o Flamengo

O Rubro-Negro conquistou a Copa Libertadores de Juniores vencendo, na decisão, o Boca Juniors (campeão em 2023) por 2 a 1, com gols de Lorran e Shola. A equipe levou o título de forma invicta. Afinal, venceu as cinco partidas, marcando 11 gols e sofrendo apenas quatro. O técnico é o ex-lateral-esquerdo Filipe Luís. Em busca de mais um caneco em seu primeiro ano na base após a aposentadoria, ele apostará no quarteto ofensivo Lorran, Shola, Wallace Yan e Matheus Gonçalves para levar mais um caneco para a Gávea. Mas prega cautela.

Como está o Olympiacos

Por outro lado, a equipe de juniores do Olympiacos foi campeã Uefa Youth League, correspondente à Liga dos Campeões de Juniores, vencendo o Milan na decisão por 3 a 0. No entanto, na trajetória até a final, eliminou a Inter de Milão nos Playoffs, o Lens nas oitavas de final, o Bayern de Munique nas quartas e o Nantes nas semis. A delegação chegou ao Brasil na última quarta-feira e vem treinando nas Laranjeiras, no campo do Fluminense. Mas, entre um treino e outro, conseguiu tempo visitar pontos turísticos da cidade, como o Cristo Redentor. O time-base base é o mesmo que ganhou o Europeu.

FLAMENGO X OLYMPIAKOS

Intercontinental-Sub-20 2024

Data-Hora: 24/8/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Maracanã, (RJ)

FLAMENGO: Dyogo Alves; Daniel Sales, Iago, Da Mata e Carbone; Jean Carlos, Rayan Lucas e Lorran; Shola, Wallace Yan e Matheus Gonçalves. Técnico: Filipe Luís.

OLYMPIACOS: Botis; Prekates, Koutsidis, Dama; Alafakis, Mouzakitis, Bakoulas, Plish; Pnevmonidis, Papakanellos; Kostoulas. Técnico: Sotiris Sylaidopoulos.

Árbitro: Yender Herrera (VEN)

Árbitro VAR: Carlos Urbe (EQU)

