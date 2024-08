Com gol de peito, Firmino marca e Al-Ahli vence na abertura da Liga Saudita

Em 2023, logo na sua estreia com a camisa do Al-Ahli, depois de oito anos de sucesso pelo Liverpool, Roberto Firmino anotou um hat-trick na abertura da Liga Saudita. Nesta sexta-feira (23/08), foi mais comedido, mas novamente deixou sua marca de artilheiro na primeira rodada da competição na atual temporada. Foi do atacante brasileiro um dos gols na vitória de 2 a 0 sobre o Al-Orobah.

Há dez dias, inclusive, Firmino chegava aos 200 gols na carreira, ao marcar no empate em 1 a 1 com o Al-Hilal pelas semifinais da Supercopa da Arábia Saudita. A decisão contra a equipe do técnico Jorge Jesus foi para os pênaltis e o Al-Ahli acabou derrotado por 4 a 1, mas foi justamente o atacante brasileiro o único a converter a cobrança de sua equipe.

Nesta sexta, em seu estádio e diante de seus torcedores, o Al-Ahli saiu na frente aos 32 minutos do primeiro tempo, com um gol de Abdalkareem Darsi. Firmino chegou a ampliar aos três minutos da etapa final, mas foi apontado impedimento no início do lance. Mas, aos 35’, não teve jeito. Jogada de Kessie pela direita e o cruzamento preciso, com Firmino estufando o peito para dar números finais.

Firmino tem 201 gols na carreira

“Acabamos iniciando a temporada com essa eliminação na Supercopa, mas fizemos uma grande apresentação e a partida acabou decidida nos pênaltis. Acontece! Mas viramos a chave e estreamos hoje com essa bela vitória na Liga Saudita. Fico feliz, claro, de sempre marcar gols e ajudar minha equipe. Que seja uma temporada melhor que a que passou, se Deus quiser”, disse após o jogo.

Agora, Firmino tem 201 gols em 660 jogos na carreira. Pelo Al-Ahli, são 11 em 36 partidas, com 20 vitórias, oito empates e oito derrotas. A equipe volta a campo na próxima terça-feira (27/08), quando enfrentará o Al-Fateh, fora de casa, pela Liga Saudita.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.