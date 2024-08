Ituano x Goiás, pela Série B: onde assistir, escalações e arbitragem

Em situações opostas na tabela, Ituano e Goiás se enfrentam neste sábado (24), pela 23ª rodada da Série B do Brasileiro. As equipes vão a campo no Estádio Novelli Júnior, em Itu, às 17h (de Brasília). No confronto do primeiro turno, em Goiânia, a equipe alviverde venceu por 2 a 0.

Na luta contra o rebaixamento, o Galo vem de uma sequência de duas vitórias, um empate e duas derrotas. Já o Esmeraldino obteve duas vitórias, dois empates e uma derrota nas últimas cinco partidas. Se vencer o próximo jogo, o Verdão pode ficar a um ponto de entrar no G4.

Onde assistir

O confronto entre Ituano e Goiás no interior paulista terá transmissão do canal Premiere.

Como chega o Ituano

O Ituano esboçou uma recuperação no campeonato, após derrotar Chapecoense, em casa, e Operário Ferroviário, atuando no Paraná. Contudo, a derrota para o Novorizontno na rodada anterior encerrou a boa sequência. O time paulista ocupa a 18ª colocação com 19 pontos, apenas um de diferença para o lanterna Guarani.

O técnico Alberto Valentim terá desfalques para o confronto, já que Zé Eduardo, Eduardo Diniz e Lipe estão lesionados e continuam no departamento médico. Além disso, o meia José Aldo recebeu o terceiro cartão amarelo na última partida e também está fora.

Como chega o Goiás

Com o objetivo de entrar no pelotão de acesso, o Goiás não sabe o que é perder há quatro jogos. Aparece, portanto, em sexto na classificação com 32 pontos em 21 jogos. No último compromisso, o time alviverde goleou por 4 a 1 o Brusque no estádio da Serrinha, com destaque para o atacante Thiago Galhardo (autor de três gols) e o goleiro Tadeu, que, de pênalti, marcou o terceiro gol dele na temporada.

O Alviverde contará com alguns desfalques: Paulo Baya levou o terceiro cartão amarelo no último jogo e cumpre suspensão automática. Ángelo Rodriguez e Juninho seguem em recuperação de lesão, e Edson está em fase de transição. Por outro lado, Dieguinho, que retorna de suspensão e Sander, recuperado de cirurgia no nariz, devem voltar ao time titular.

ITUANO x GOIÁS

Série B do Campeonato Brasileiro – 23ª rodada

Local: Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP)

Data e horário: 24/8/2024 – 17h (de Brasília)

Ituano: Jefferson Paulino; Marcinho, Guilherme Mariano, Luiz Gustavo e Guilherme Lazaroni; Rodrigo, Miquéias e José Aldo; Bruno Xavier, Thonny Anderson e Vinícius Paiva. Técnico: Alberto Valentim.

Goiás: Tadeu; Diego, Messias, David Braz e DG (Sander); Aloísio, Marcão e Luiz Henrique (Rafael Gava); Welliton Matheus, Thiago Galhardo e Mateus Gonçalves. Técnico: Vágner Mancini.

Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Assistentes: Carlos Henrique Alves De Lima Filho e Thiago Filemon Soares Pinto, ambos do RJ

VAR: Emerson De Almeida Ferreira (MG)

