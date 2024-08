Atlético-GO x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético-GO e Juventude fazem confronto, neste sábado, às 16h, no Antônio Accioly, em Goiânia, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Dragão busca mais uma vitória na fuga contra a lanterna, enquanto o time Jaconero quer a terceira vitória consecutiva na competição nacional. A equipe goiania ocupa a lanterna, com apenas 15 pontos, três a menos que o Cuiabá, 19º colocado. Do outro lado, o time de Caxias do Sul engrenou e está na 11ª posição, com 28 pontos.

Onde assistir

A partida entre Atlético-GO e Juventude terá transmissão do Premiere.

Como chega o Atlético-GO

O Dragão terá à disposição dois jogadores que não enfrentaram o Inter. O lateral-esquerdo Guilherme Romão estava suspenso na última rodada e volta no lugar de Alejo. O volante Baralhas pertence ao Inter e não enfrentou o colorado.

O time, aliás, deverá ter quatro mudanças para enfrentar o Juventude. O lateral-direito Maguinho está suspenso. Bruno Tubarão ou Rafael Haller são os cotados.

Como chega o Juventude

O Juventude deverá ter a volta do lateral-direito João Lucas para este compromisso. Por outro lado o time tem cerca 11 desfalques, entre atletas no departamento médico, suspenso e em retreinamento.

O volante Jadson está de fora deste compromisso após levar o terceiro amarelo na vitória sobre o Athletico, por 2 a 1, em Curitiba. Quem retorna de suspensão, aliás, é o atacante Lucas Barbosa. A dúvida que fica é se o atacante Erick Farias será preservado. O jogador, afinal, sentiu na última rodada, mas viajou com a delegação. Com dores na coxa, o volante Thiaguinho ficou em Caxias do Sul.

ATLÉTICO-GO x JUVENTUDE

Campeonato Brasileiro – 24ª rodada

Data-Hora: 24/8/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia

ATLÉTICO–GO: Ronaldo; Bruno Tubarão (Rafael Haller), Adriano Martins, Luiz Felipe e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas, Rhaldney e Campbell; Janderson, Hurtado e Luiz Fernando. Técnico: Humberto Louzer

JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Dudu Vieira, Oyama e Nenê; Erick Farias (Marcelinho), Lucas Barbosa e Ronnie Carrillo. Técnico: Jair Ventura.

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Assistentes: Luanderson Lima Dos Santos e Alessandro Alvaro Rocha De Matos (Ambos da BA)

VAR: Adriano De Assis Miranda (SP)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.