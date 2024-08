Espanhol: Villarreal bate Sevilla nos acréscimos e conquista primeira vitória

A segunda rodada do Campeonato Espanhol 2024/25 começou nesta sexta-feira (23). Após o empate com o Atlético de Madrid por 2 a 2 na estreia, o Villarreal venceu por 2 a 1 o Sevilla fora de casa. O time da Andaluzia, aliás, também vinha de um empate, pelo mesmo placar, contra o Las Palmas.

Dessa maneira, logo aos dois minutos de jogo, o Villarreal abriu o placar com um gol de Danjuma, que já havia marcado na partida anterior, após assistência de Baena.

O Sevilla empatou pouco antes do intervalo, com Lukebakio finalizando após passe de Ocampos. No entanto, Ayoze Pérez garantiu a vitória do Villarreal, que conquistou seus primeiros três pontos na competição. Luiz Júnior, ex-Famalicão, ficou no banco de reservas.

Por fim, outro duelo abriu esta segunda rodada da La Liga. O Celta de Vigo recebeu o Valencia e conquistou a vitória por 3 a 1 diante de seus torcedores, também nesta sexta-feira.

2ª rodada do Campeonato Espanhol

Sexta-feira (23/8)

Celta de Vigo 3×1 Valencia

Sevilla 1×2 Villarreal

Sábado (24/8)

Osasuna x Mallorca – 12h

Barcelona x Athletic Bilbao – 14h

Espanyol x Real Sociedad – 16h30

Getafe x Rayo Vallecano – 16h30

Domingo (25/8)

Real Madrid x Real Valladolid – 12h

Leganés x Las Palmas – 14h

Alavés x Betis – 14h15

Atlético de Madrid x Girona – 16h30

*Horários de Brasília.

