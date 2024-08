Ex-Fluminense, João Pedro marca nos acréscimos e Brighton vence United

Na manhã deste sábado (24/8), o Brighton recebeu o Manchester United no Falmer Stadium e venceu graças ao brilho de João Pedro. Afinal, o brasileiro, ex-Fluminense e com passagem pela Seleção Brasileira, nos acréscimos, garantiu o 2 a 1. O jogo, válido pela segunda rodada da Premier League, fez justiça para o atacante, que foi um dos melhores em campo, servindo aos companheiros e aparecendo na área para ser decisivo. Antes, ainda no primeiro tempo, Welbeck abriu o placar para os donos da casa. Na etapa final, Amad Diallo empatou para os Red Devils, que saíram lamentando a derrota e dois gols (bem) anulados. Um deles de forma inusitada.

O Brighton, que arrasou o Everton na rodada de estreia da Premier League, chega aos seis pontos, com campanha 100%. Já o Manchester United para nos três pontos.

Legião Brasileira

No United, Casemiro foi titular e fez um bom jogo, quase marcando um gol no primeiro tempo. Além do volante, os Red Devils tinham Antony, que ficou no banco e entrou já nos acréscimos. Mal tocou na bola Já no Brighton, além do brilho de João Pedro, tinha o zagueiro Igor Julio (que fez toda a carreira no exterior). Mas este ficou no banco e não entrou.

Brighton aproveita a chance

O primeiro tempo foi marcado pela boa marcação dos times. O United, que teve maior posse (54%) e finalizações ( 5 a 3) conseguiu eventuais lances de perigo quando atacou pela esquerda. Foi assim que Diallo e Casemiro, conclundo cruzamentos, quase marcaram. Mas quem balançou a rede foi o Brighton. Na única bola em direção ao alvo nesta etapa, aos 32 minutos, Welbeck marcou. O atacante concluiu, desmarcado, cruzamento de Mitoma pela esquerda. Após o gol, o United se lançou um pouco mais ao ataque. Até chegou a fazer um gol com Rashford, mas anulado pelo VAR por impedimento.

United empata e quase vira

O segundo tempo, foi curioso. Afinal, durante 15 minutos o Brighton massacrou. O veterano Milner recebeu na área e chutou na saída do goleiro Onana. Mas Dalot salvou quando a bola estava entrando. Em seguida, Welbeck cabeceou no travessão. Contudo, aos 15 minutos, Mazraoui lançou Diallo pela direita, que avançou até a área, cortou a marcação e chutou. A bola ainda resvalou na zaga antes de entrar. Na hora em que era mais pressionado, o United empatava o jogo.

Jogando em casa, o Brighton foi para a frente e deu espaços para contra-ataques do United. Um deles, aos 26, terminou em gol do United, mas anulado de forma muito inusitada. Após jogada de Diallo e cruzamento de Bruno Fernandes, Garnacho tocou para a rede. O argentino estava em posição legal. A bola já estava metade dentro do gol, mas Zirkzee, que vinha na corrida e tinha, num carrinho, tentando a conclusão, acabou a tocando. O VAR invalidou o tento para alívio dos donos da casa e incredulidade do United. Porém, era mesmo impedimento.]

João Pedro decide

Na reta final, o Brighton foi mais incisivo, pressionando muito e, enfim, chegando ao gol com seu melhor jogador: João pedro. O ex-Fluminense e com passafem pela Seleção Brasileira, aos 49 minutos, desmarcado, escorou cruzamento de Adingra da esquerda.

2ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (24/8)

Brighton 2×1 Manchester United

10h55 – Crystal Palace x West Ham

10h55 – Fulham x Leicester

10h59 – Manchester City x Ipswich

11h – Southampton x Nottingham Forest

11h – Tottenham x Everton

13h30 – Aston Villa x Arsenal

Domingo (25/8)

10h – Bournemouth x Newcastle

10h – Wolverhampton x Chelsea

12h30 – Liverpool x Brentford

