Bahia Day esquenta Manchester com Carlinhos Brown e Olodum

A cultura baiana tomou conta da cidade inglesa de Manchester neste sábado (24/8). Afinal, a segunda edição do “Bahia Day” agitou e esquentou as ruas numa ação promovida pelo clube Bahia em parceria com o Manchester City, e com apoio do governo do estado da Bahia. Desse modo, no comando da festa, estava ninguém que o músico Carlinhos Brown.

“Sou um intérprete desse anfitrião, que é a música, que é a cultura baiana, brasileira. Isso, realmente, me honra. Parece aquela música que eu fiz: ‘Quando o Bahia ganha a cidade acorda'”, disse.

O evento antecedeu o jogo entre o City e o Ipswich pelo Campeonato Inglês. Assim, ao lado de Carlinhos estavam os músicos do Olodum, numa explosão de musicalidade que encantou o público. Brown, inclusive, jogou flores nos jogadores e na comissão técnica na chegada ao estádio Etihad. O técnico Guardiola se surpreendeu com a chuva de pétalas e reagiu com o bom humor usual.

O Bahia é um dos clubes espalhados pelo mundo que recebem apoio do Grupo City, proprietário dos Blues.

Os outros clubes vinculados ao grupo são: New York City (EUA), Melbourne City (AUT), Yokohama Marinos (JAP), Montevideo City Torque (URU), Girona (ESP), Shezen Peng City (CHN), Mumbai City (IND), Lommel (BEL), Troyes (FRA) e Palermo (ITA).

O evento baiano é tão popular que já está com confirmação para 2025. Assim, a terceira edição vai acontecer novamente com Brown como atração.

“O Bahia Day não é uma festa apenas baiana ou de Manchester. É do Brasil, da Inglaterra”, concluiu o músico.

