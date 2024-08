Criciúma x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Criciúma e Grêmio se enfrentam neste domingo (25/8), às 16h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor vem de uma derrota para o Bahia no Campeonato Brasileiro e, além disso, foi eliminado da Libertadores pelo Fluminense. Sendo assim, está focado apenas na disputa do Brasileirão. No momento, ocupa a 15ª posição na tabela com 21 pontos. Da mesma forma, o Tigre tenta se afastar da zona de rebaixamento. O time, por fim, é o 14º colocado, também com 21 pontos. Na rodada passada, empatou com o Vasco jogando em casa.

Onde assistir

O canal Premiere anuncia a transmissão ao vivo, a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o Criciúma

O Tigre tem feito uma campanha instável, sem conseguir uma sequência consistente de bons resultados. Para o confronto contra o Grêmio, contudo, o time catarinense terá o retorno do lateral-esquerdo Marcelo Hermes, que estava suspenso. Além disso, haverá mudanças no meio de campo, com Matheusinho possivelmente ocupando o lugar do suspenso Allano.

Como chega o Grêmio

Sem a necessidade de poupar jogadores para outras competições, o Tricolor inegalevmente entrará com força total no Brasileirão. Para o jogo de domingo, o técnico Renato Portaluppi contará com os retornos de quatro jogadores: Rodrigo Ely, Edenilson, Diego Costa e Pepê. No entanto, Du Queiroz será um desfalque confirmado devido a uma fratura em um dedo do pé esquerdo.

CRICIÚMA X GRÊMIO

Cmpeonato Brasileiro – 24ª Rodada

Data e horário: 25/08/2024, às 16H (de Brasília)

Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)

CRICIÚMA: Gustavo; Claudinho, Rodrigo Fagundes, Wilker Ángel e Marcelo Hermes; Higor Meritão e Newton; Marquinhos Gabriel (Arthuer Caíke), Fellipe Mateus e Matheusinho; Bolasie. Técnico:Cláudio Tencatti

GRÊMIO Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi (Pepê) e Cristaldo (Monsalve); Soteldo, Pavon e Braithwaite. Técnico: Renato Portaluppi

Árbitro: Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Victor Hugo Imazu Dos Santos (PR) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Paulo Renato Moreira Da Silva Coelho (RJ)

