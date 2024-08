Bahia x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia e Botafogo se enfrentam neste domingo, às 16 horas (de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Fonte Nova, em Salvador (BA). Líder, o Alvinegro vem de uma semana épica: goleou o arquirrival Flamengo pelo Brasileirão e empatou com o Palmeiras, pela Libertadores. Este resultado, aliás, garantiu uma classificação às quartas de final da competição, o que não acontecia desde 2017. Entretanto, o jogo diante do tricolor baiano não é de boas recordações. Em três jogos neste ano, foram duas derrotas e um empate. Além disso, foram os baianos que eliminaram os cariocas nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir

A TV Globo transmite para parte da rede e o canal Premiere anuncia transmissão ao vivo para todo o país.

Como chega o Bahia

O Bahia recebeu uma boa notícia para o confronto deste domingo contra o Botafogo. O volante Rezende voltou a treinar normalmente na manhã de sexta-feira (23), após se recuperar de dores no púbis, e está novamente à disposição do Tricolor, depois de um mês afastado. Além disso, o técnico Rogério Ceni escalará o que tem de melhor à disposição para seguir colado ao G4 da tabela de classificação.

Como se não bastasse, o Esquadrão vem sendo um adversário complicado para o Botafogo em 2024. Nos três jogos entre as equipes, venceu dois (1 a o na Fonte Nova e 2 a 1 no Nilton Santos), e empatou um, também no estádio do adversário.

Como chega o Botafogo

O Botafogo enfrenta dificuldades para escalar o time que jogará contra o Bahia neste domingo, às 16h, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após avançar para as quartas de final da Conmebol Libertadores contra o Palmeiras e golear o Flamengo no último domingo, Artur Jorge precisará fazer mudanças no elenco em Salvador.

Cinco jogadores que foram titulares nas últimas três partidas, contra Palmeiras e Flamengo, podem ficar de fora da partida. Três desses jogadores já estão confirmados como desfalques devido a suspensões: o lateral-direito Mateo Ponte, o zagueiro Alexander Barboza e o atacante Savarino.

Além disso, o lateral-esquerdo Cuiabano, que sofre de uma luxação no ombro direito, e o atacante Luiz Henrique, que sente dores na panturrilha direita, também são dúvidas. No entanto, o camisa 7 participou normalmente do treino desta sexta-feira.

Entre os titulares habituais, apenas John, Bastos, Gregore, Marlon Freitas e Igor Jesus são esperados em campo. Com a falta de opções para a lateral direita, o volante Tchê Tchê, por fim, será improvisado na posição, algo que já foi experimentado por Artur Jorge nos minutos finais da partida contra o Flamengo.

BAHIA X BOTAFOGO

Campeonato Brasileiro – 24ª Rodada

Data e horário: 25/08/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Fonte Nova, em Salvador (BA)

BAHIA: Marcos Felipe; Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni

BOTAFOGO: John; Tchê Tchê, Bastos, Lucas Halter e Cuiabano; Marlon Freitas, Gregore e Thiago Almada; Carlos Alberto, Matheus Martins e Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Rafael Da Silva Alves (RS) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Igor Junio Benevenuto De Oliveira (MG)

