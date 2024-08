Corinthians renova contrato de meia e aumenta salário

O Corinthians deu um passo importante ao renovar o contrato do meia Rodrigo Garro e aumentar seu salário. Com a nova negociação, o vínculo do jogador, que terminaria no final de 2027, tem novo prazo até dezembro de 2028. Além disso, as multas rescisórias foram significativamente aumentadas.

Assim, qualquer clube brasileiro interessado em contratar Garro terá de pagar R$ 300 milhões ao Corinthians. No entanto para equipes internacionais, a multa é de 100 milhões de euros, equivalente a R$ 614 milhões na cotação atual.

“É algo incrível para mim e para o clube. Chegar aqui foi um passo importante na minha carreira, e renovar o contrato é uma grande conquista. Sinto que tenho muitos sonhos para realizar com o Corinthians. Este é apenas mais um passo. Preciso continuar trabalhando para alcançar esses objetivos,” comentou Garro à Corinthians TV.

Recentemente, o Corinthians precisou se defender de uma investida para contratar Garro. O River Plate, da Argentina, sondou o atleta, mas o Timão rejeitou a oferta. Garro preferiu não comentar sobre o assunto.

O meia chegou ao Corinthians para a atual temporada por cerca de 6 milhões de dólares (R$ 29,6 milhões). Até agora, ele disputou 39 jogos pelo Timão, marcou seis gols e deu cinco assistências.

