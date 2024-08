Palmeiras x Cuiabá, AO VIVO, com a Voz do Esporte, 17h

O Palmeiras recebe o Cuiabá neste sábado (24/8), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 24ª rodada do Brasileiro. Eliminado das copas, o Verdão tem apenas o torneio de pontos corridos para disputar em 2024. Assim, com 41 pontos e na terceira colocação, uma vitória é vista como crucial para seguir na briga pelo título. Já o Dourado está na 19ª posição com apenas 18 pontos somados e precisa triunfar para sair da zona de rebaixamento. Este jogo tem a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua Jornada Esportiva a partir das 17h (de Brasílai), sob o ocmando de Diego Mazur, que também estará na narração.

A Jornada Esportiva da Voz do Esporte ainda conta com João Miguel Lotufo nos comentários e as reportagens de Pedro Rigoni. Clique na arte acima e não perca nada deste Palmeiras x Cuiabá.