Carille cita ‘comportamento muito positivo’ do Santos em empate na Série B

O Santos empatou sem gols com o Amazonas na tarde deste sábado (24), na Vila Belmiro, pela 23ª rodada da Série B do Brasileiro. Apesar do resultado abaixo do esperado, Fábio Carille elogiou o desempenho de sua equipe. De acordo com o treinador, a equipe apresentou uma melhoria em relação aos últimos jogos. O Santos, aliás, venceu apenas uma vez nas últimas seis partidas.

“Mesmo com um jogador a menos, conseguimos finalizar mais, embora o adversário também tenha chegado com perigo. Não conseguimos marcar, mas o comportamento foi muito positivo. Os jogadores se empenharam e correram o dobro. Criamos chances”, afirmou.

Carille enfatizou que, apesar do resultado não ser ideal, é importante analisar o contexto geral para entender melhor o momento da equipe.

“Quando os resultados não são favoráveis, é necessário ter sabedoria para fazer uma análise detalhada. Hoje, o time foi mais ativo e focado em campo. O primeiro tempo foi nervoso, mas conseguimos avançar bem pelos lados. Tivemos boas jogadas com Otero, Wendel e Rodrigo. No segundo tempo, apesar da defesa adversária estar bem posicionada, conseguimos pressionar até a expulsão”, completou.

Com o empate, o Santos perdeu a oportunidade de retomar a ponta. A equipe está na vice-liderança com 39 pontos, um a menos do que o Novorizontino. O Peixe volta a campo na próxima sexta-feira (30), quando recebe a Ponte Preta na Vila Belmiro.

