Internacional x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Internacional e Cruzeiro se preparam para o primeiro dos dois confrontos em sequência pelo Brasileirão. Com mudanças, gaúchos e mineiros se enfrentam neste domingo (25), às 19h (de Brasília), no Beira-Rio, pela 24ª rodada do campeonato. O Colorado busca se afastar da zona de rebaixamento, enquanto a Raposa sonha em entrar no G6 e almeja a vaga na Libertadores de 2025.

Onde assistir?

O jogo terá transmissão do canal Premiere (assinatura por pay-per-view).

Como chega o Internacional?

O técnico Roger Machado planeja aprontar na escalação do Internacional diante do Cruzeiro. O treinador testou Borré e Valencia juntos no ataque. Portanto, essa deve ser a grande novidade do Colorado na partida. Além disso, Vitão deve recuperar a titularidade após o negócio com o Betis, da Espanha, melar, enquanto Fernando pode ocupar o lugar de Thiago Maia ao lado de Bruno Henrique.

Por outro lado, o meia Alan Patrick deve continuar sendo desfalque. O jogador já está treinando com bola, mas ainda não deve voltar à relação dos jogos. A expectativa é que o retorno aconteça na próxima quarta-feira (28), diante do próprio Cruzeiro, em jogo atrasado válido pela 5ª rodada do Brasileirão.

Como chega o Cruzeiro?

O Cruzeiro terá mudanças para enfrentar o Internacional. Com o meia Matheus Pereira suspenso, o técnico Fernando Seabra testou novas possibilidades na equipe. Dessa forma, Barreal e Mateus Vital foram testados nos treinamentos atuando ao lado de Lucas Romero, Walace e Matheus Henrique. Entretanto, a escalação será revelada na véspera do jogo.

Além disso, o lateral-esquerdo Marlon pode voltar ao time titular. Após ficar insatisfeito com a substituição nos últimos jogos, o defensor perdeu a vaga para Kaiki Bruno, na vitória sobre o Boca Juniors, da Argentina, na Sul-Americana. Entretanto, a polêmica parece ser coisa do passado. Já no ataque, Dinneno deve seguir no lugar de Kaio Jorge.

Internacional x Cruzeiro

24ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 25/08/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Gabriel Carvalho e Wesley; Borré e Enner Valencia. Técnico: Roger Machado

Cruzeiro: Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon (Kaiki); Walace, Lucas Romero, Matheus Henrique e Barreal (Mateus Vital); Lautaro Díaz e Dinenno. Técnico: Fernando Seabra

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral (SP)

