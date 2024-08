Porto domina e vence Rio Ave com tranquilidade pelo Português

O Porto venceu o Rio Ave por 2 a 0 neste sábado (24), no Estádio do Dragão e conseguiu sua terceira vitória seguida em três jogos do Campeonato Português. Os gols foram marcados pelo brasileiro Galeno e Nico González. Agora, os Portistas se preparam para o clássico de Alvalade contra o Sporting, na próxima rodada da competição.

Porto passeia em campo e garante a vitória

Foram apenas sete passes e um chute de voleio, para o Porto abrir o placar com apenas 18 segundos de jogo. Na saída de bola, a equipe se lançou para o ataque e, após um cruzamento certeiro, o brasileiro Galeno acertou um lindo voleio para abrir o placar. Aliás, o tento marcado no início acabou sendo um retrato do que seria o jogo. Afinal, o time da casa pressionava, enquanto os visitantes se defendiam e resistiam as investidas. Boa parte do primeiro tempo se passou no campo de defesa do Rio Ave, que fizeram quatro substituições no primeiro tempo e ainda perdeu Patrick, expulso. Contudo, os Portistas ampliaram o marcador com Nico Gonzáles, em chute rasteiro no canto do goleiro.

No segundo tempo, parecia que o Porto chegaria a uma goleada história. Afinal, foram 23 chutes, sendo 12 apenas no gol. Contudo, pararam em uma grande atuação do goleiro Jonathan que fez 10 grandes defesas durante a partida. A sensação é que os Dragões iriam fazer mais gols, só que com o passar do tempo, começaram a administrar o resultado e garantiram mais três pontos na competição.

Com o resultado, o Porto segue na segunda colocação, com nove pontos, atrás apenas do Sporting que leva vantagem no saldo de gols. Aliás, as duas equipes se enfrentam na próxima rodada. Já o Rio Ave segue na 11° colocação, com três pontos e não conseguiu reagir na competição.

3° rodada do Campeonato Português

Sexta-feira (23)

Farense 0x5 Sporting

Sábado (24)

Casa Pia 0x2 Santa Clara

Porto 2×0 Rio Ave

Famalicão 1×0 Boavista

Benfica 1×0 Estrela Amadora

Domingo (25)

Arouca x Nacional – 11h30

Estoril x Gil Vicente – 14h

AVS SAD x Vitória SC – 16h30

Braga x Moreirense – 16h30

