Fluminense vence Atlético e deixa o Z4 do Brasileirão

O Fluminense levou a melhor no primeiro embate com o Atlético, adversário das quartas de final da Libertadores. Em jogo válido pela 24ª rodada do Brasileirão, o Tricolor venceu o Galo por 2 a 0, neste sábado (24), no Mineirão, com gols dos colombianos Serna e Arias. Dessa forma, o Time de Guerreiros deixou a zona de rebaixamento pela primeira vez após quase quatro meses e volta a respirar aliviado. A vitória encerrou o tabu de sete anos dos tricolores sem vencer os atleticanos em Belo Horizonte.

Veja a tabela do Campeonato Brasileiro!

Com a vitória, o Fluminense deixou a zona de rebaixamento e, agora, ocupa o 16º lugar com 24 pontos. O Atlético, por sua vez, é o oitavo, com 30. O Tricolor das Laranjeiras volta a campo somente no domingo (1), às 18h30 (de Brasília), contra o São Paulo, no Maracanã, pela 25ª rodada do Brasileirão. Já o Galo visita a mesma equipe, quarta-feira (28), às 21h30, no Morumbis, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

O JOGO

Jogando em casa, o Atlético começou tentando ditar o ritmo de jogo e tinha mais volume, mas encontrava dificuldades para furar a defesa tricolor. O Galo praticamente não ameaçou o goleiro Fábio, com exceção de uma finalização para fora de Fausto Vera, aos seis minutos, e o gol anulado de Eduardo Vargas, aos 38.

O Fluminense, por sua vez, teve menos a bola, mas foi mais incisivo. O técnico Mano Menezes apostou num esquema com três zagueiros, com o intuito de neutralizar as ações do Atlético por dentro e explorar os espaços pelos lados. E deu certo. Em uma saída errada de Bruno Fuchs pelo meio, Serna aproveitou e abriu o placar aos 22 minutos, em contra-ataque.

Ainda no primeiro tempo, o Fluminense teve duas chances de ampliar com Arias, mas não aproveitou. Já na etapa final, Serna teve nova chance de ampliar, mas o goleiro Everson salvou o Galo. Entretanto, o arqueiro nada pôde fazer quando o camisa 21 acertou um chute no canto, aos 18 minutos, para aumentar a vantagem tricolor.

Com a vantagem nas mãos, o Fluminense recuou e deu campo para o Atlético. Milito, que já havia colocado Paulinho e Alisson no intervalo, também colocou Deyverson. Dessa forma, o Galo ficou mais ofensivo, mas seguia com dificuldades de furar o ferrolho tricolor. Assim, restou arriscar de longe ou levantar a bola na área, mas sem sucesso.

Atlético 0 x 2 Fluminense

24ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 24/08/2024

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Atlético: Everson; Saravia (Rubens, min. 5’/2ºT), Lyanco, Bruno Fuchs (Alisson, min. 0’/2ºT) e Guilherme Arana; Battaglia, Fausto Vera e Otávio (Alan Franco, min. 24’/2ºT); Bernard, Vargas (Deyverson, min. 24’/2ºT) e Cadu (Paulinho, min. 0’/2ºT). Técnico: Milito

Fluminense: Fábio; Felipe Melo, Thiago Silva e Thiago Santos; Guga, André, Martinelli (Facundo Bernal, min. 29’/2ºT), Paulo Henrique Ganso (Lima, min. 29’/2ºT), Jhon Arias e Kevin Serna (Esquerdinha, min. 18’/2ºT); Kauã Elias (John Kennedy, min. 37’/2ºT). Técnico: Mano Menezes

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Marcio Henrique De Gois (SP)

Gols: Kevin Serna, aos 22′ do 1ºT (0-1); Jhon Arias, aos 14′ do 2ºT (0-2)

Cartões amarelos: Lyanco, Bruno Fuchs, Rubens, Guilherme Arana e Paulinho (CAM); Fábio, Ganso e Martinelli (FLU)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.