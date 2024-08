Arias vê Fluminense no caminho certo e celebra bom momento

Após se classificar às quartas de final da Libertadores, o Fluminense confirmou o bom momento na temporada com a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético, neste sábado (24), no Mineirão, pela 24ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, o Tricolor deixou a zona de rebaixamento. Depois do jogo, o atacante Jhon Arias celebrou o bom momento dos tricolores no ano.

ATUAÇÕES DO FLUMINENSE!

“Temos trabalhado muito. Tem sido dias difíceis, mas estamos no caminho certo e, aos poucos, vamos encontrando nosso caminho. Fizemos uma grande partida, contra um rival muito competitivo e que estava jogando diante da própria torcida. Ratificamos o bom momento que vivemos”, disse o camisa 21.

Jhon Arias marcou pela nona vez na temporada. Assim, se isolou como artilheiro do Fluminense no ano. Decisivo no título da Recopa e na classificação às quartas de final da Libertadores após marcar um gol e uma assistência contra o Grêmio, o colombiano tem sido essencial para a recuperação do time no Brasileirão.

Decisivo na recuperação

O Fluminense sentiu o desfalque de Arias durante a Copa América. Foram 13 jogos sem o colombiano e nenhuma vitória. Desde que ele retornou, no entanto, a história mudou. Em 10 jogos com o camisa 21 em campo, o Fluminense marcou 12 gols, com seis participações diretas dele. Ou seja, 50% do gols.

Com a vitória, o Fluminense deixou a zona de rebaixamento e, agora, ocupa o 16º lugar com 24 pontos. Dessa forma, para permanecer do lado de fora terá que torcer por tropeços de Vitória e Corinthians. O Tricolor das Laranjeiras volta a campo somente no domingo (1), às 18h30 (de Brasília), contra o São Paulo, no Maracanã, pela 25ª rodada do Brasileirão.

