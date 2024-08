Clube russo rejeita proposta do Vasco por Garré

O Vasco não conseguiu fechar um acordo para a contratação do atacante Benjamín Garré. O argentino, de 24 anos, está no Krylya Sovetov Samara, da primeira divisão do futebol da Rússia, e tem vínculo até junho de 2026. O Vasco ofereceu 3,5 milhões de dólares por 70% do passe do atleta, mas o clube russo queria pelo menos o dobro desse valor.

Canhoto, o jovem de 1,72 metro tem habilidade para atuar nos dois lados do campo. Assim, o Vasco cogitava ter o jogador para um revezamento com Adson na ponta direita. Desse modo, fecharia o esquema, já que o recém-contratado Jean Meneses é ponta-esquerda. Por sinal, Jean é o quinto reforço do Vasco na atual janela de transferências. O chileno de 31 anos chega a São Januário após um ano no Toluca, do México.

Apesar de nascer em Buenos Aires, o argentino Benjamin Garré é cria do Manchester City, na Inglaterra, onde se formou nas categorias de base. Em janeiro de 2020, ele retornou à Argentina para defender o Racing. Em junho de 2022 foi para o Huracán por empréstimo, e permaneceu no rival argentino durante seis meses até voltar para o Racing. Então, foi vendido para o clube russo.

Benjamin Garré chegou a jogar pela seleção da Argentina nas categorias Sub-17 e Sub-20.

Além de um ponta, o Vasco busca um zagueiro. Mas tentativas sucessivas de negociação fracassaram. Assim, o Cruz-Maltino não conseguiu levar Luan Peres, do Fenerbahçe, Maurício Lemos, do Atlético-MG, e Rafael Tolói, da Atalanta-ITA, para a sede em São Januário.

