Pikachu decide, Fortaleza vence o Corinthians e assume a liderança do Brasileirão

O Fortaleza entrou em campo contra o Corinthians, neste domingo (25), no Estádio Castelão, precisando vencer para voltar à liderança e também torcer por tropeço contra o Botafogo. Assim, brilhou a estrela de Yago Pikachu, que marcou o gol da vitória aos 32 minutos do segundo tempo, a equipe alcançou seu objetivo. Afinal, o alvinegro não saiu do empate com o Bahia, na Fonte Nova.

Desse modo, o Leão chegou aos 48 pontos, portanto, é o líder do Brasileirão e ainda tem um jogo a menos em relação ao seu principal concorrente. Contudo, a situação do Corinthians segue ruim e com a derrota permanecer na zona de rebaixamento em 18°, com 22 pontos conquistados.

Pedro Raul perde chance incrível na etapa inicial

No primeiro tempo, com poucas oportunidades para ambos os lados, ninguém queria ceder chances ao adversário. Contudo, o atacante Pedro Raul perdeu uma chance incrível de abrir o marcador em um cruzamento de Bidu. Na pequena área, o jogador não conseguiu empurrar a bola para o gol.

Pikachu decide para o Leão do Picci

O Leão voltou para o segundo tempo e controlou a situação. Assim, chegou ao gol em uma linda jogada de Moisés, que encontrou Pikachu livre, praticamente na entrada da pequena área, e ele não perdoou o Corinthians, fazendo 1 a 0, para os mandantes.

Próximos jogos das equipes

Fortaleza entrará em campo no sábado (31) para enfrentar o Botafogo no duelo de líderes do Campeonato Brasileiro. O jogo será no Estádio Nilton Santos, casa do time carioca. Enquanto isso, o Corinthians enfrentará o Juventude no meio de semana pela Copa do Brasil, nas quartas de final. O próximo jogo do Corinthians no Brasileirão será contra o Flamengo, no dia 1º de setembro, em Itaquera.

FORTALEZA X CORINTHIANS

Campeonato Brasileiro — 24ª rodada

Data: 25/28/2024 (domingo)

Local: Castelão / Ceará

Público e Renda:

Gols: Pikachu, 32’/2ºT (1-0)

FORTALEZA: João Ricardo, Britez (Tinga, 10/2ºT)., Kuscevic, Cardona e Felipe Jonathan; Lucas Sasha, Hércules (Martínez, 10’/2ºT), Pochettino (Pedro Augusto, 34’/2ºT), Yago Pikachu, Lucero (Renato Kayser, 34’/2ºT) e Breno Lopes (Moíses, 25’/2ºT). Técnico: Juan Pablo Vovjoda

CORINTHIANS: Hugo Souza, Cacá, André Ramalho, Félix Torres (Ángel Romero, 2ºT.) e Matheuzinho; Ryan (Raniele, 2ºT.), Charles (Giovane, 33’/2ºT), Garro, Matheus Bidu, Talles Magno (Igor Coronado, 8’/1ºT.) e Pedro Raul (Yuri Alberto, 2ºT.). Técnico: Ramón Díaz

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MT)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões Amarelos: Hércules, Cardona, Renato Kayser (FOR); Gustavo Henrique, Charles, André Ramalho (COR)

Cartões Vermelhos:

