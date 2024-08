Botafogo empata com o Bahia na Fonte Nova e perde a liderança do Brasileirão

Em um jogo muito intenso, com rusgas passadas e OITO cartões amarelos, Bahia e Botafogo ficaram no 0 a 0, neste domingo (25), pela 24ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Glorioso perde a liderança, visto que o Fortaleza ganhou sua partida contra o Corinthians, em jogo simultâneo.

A ausência de gols não foi por falta de tentativa, já que o Botafogo colocou duas bolas na trave do Bahia; do outro lado, John protagonizou grandes defesas na reta final do prélio.

O jogo

Os times voltaram a se enfrentar após a polêmica partida das oitavas de final da Copa do Brasil, em que Gregore recebeu cartão vermelho muito discutido pelo Botafogo. No fim, o Bahia venceu por 1 a 0 e eliminou o Glorioso.

Assim, o primeiro tempo foi muito truncado e faltoso, com a bola ficando quase mais tempo parada do que em jogo. Os jogadores, esquentados pelas rusgas passadas, reclamavam bastante com o árbitro Ramon Abatti Abel (SC).

Com bola rolando, Jean Lucas e Cauly tabelaram e o camisa 6 chutou de fora da área para dar um susto em John, logo aos 6′. O Botafogo devolveu com chegadas aéreas. Primeiro, Luiz Henrique testou após cruzamento de Almada em cobrança de falta. Depois, Lucas Halter tentou uma espécie de bicicleta, mas pegou fraquinho na bola.

O Bahia, por sua vez, chegou novamente em chute de fora. Desta vez, a tentativa foi de Cauly, em novo arremate que passou à direita de John. Everaldo, de cabeça, fez John trabalhar pela primeira vez. Do outro lado, Marcos Felipe flertou com a expulsão ao cometer falta grosseira em Igor Jesus (fora da área).

Segundo tempo

O Botafogo voltou muito melhor para o segundo tempo, sendo o time mais próximo de encontrar seu gol. Foram duas bolas na trave do Bahia, aliás. Primeiro, com Marlon Freitas, em chutaço de fora da área, que carimbou o travessão. Depois, o próprio Marlon cruzou na cabeça de Igor Jesus, que mandou no poste direito de Marcos Felipe.

O Glorioso seguiu com as criações de oportunidades, sendo a maioria pela jogada aérea. Bastos e Igor Jesus fizeram o goleiro do Bahia trabalhar novamente.

A resposta foi em alto nível, quando Thaciano recebeu livre, perto da pequena área, e chutou à queima-roupa com John. O goleiro alvinegro realizou um verdadeiro milagre, no que pode ter sido a defesa mais difícil deste Brasileirão. Pouco depois, aos 39′, Jean Lucas ficou em grande condição para guardar, mas o paredão John voltou a fazer grande intervenção. Arias também tentou e o goleiro fez mais um milagre, garantindo o empate.

Próximos passos

O Bahia agora se volta para a Copa do Brasil, onde enfrenta o Flamengo, na quarta (28), pelo jogo de ida das quartas de final, novamente na Arena Fonte Nova. O empate mantém o Tricolor de Aço em quinto, mas agora com 39 pontos, dois a menos que o Flamengo (quarto) e um a mais que o São Paulo (sexto).

Já o Botafogo perde a liderança do Brasileirão, ficando com 47 pontos. O Glorioso não manteve-se na ponta por conta da vitória do Fortaleza no Corinthians em jogo simultâneo. A equipe de Artur Jorge tem dois duelos no Nilton Santos pelo Brasileirão pela frente. Primeiro, recebe o Fortaleza, no sábado (31); depois, encara o Corinthians, no dia 15, após a parada da Data Fifa.

BAHIA 0 x 0 BOTAFOGO

Campeonato Brasileiro – 24ª Rodada

Data e horário: 25/08/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Arena Itaipava Fonte Nova, em Salvador (BA)

Renda/Público: 40.198 presentes / R$ 1.406.959,50

Gols: –

BAHIA: Marcos Felipe; Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rezende, 39’/2ºT), Jean Lucas, Cauly (Rafael Ratão, 28’/2ºT) e Everton Ribeiro; Thaciano (Iago Borduchi, 39’/2ºT) e Everaldo (Lucho Rodríguez, 28’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni

BOTAFOGO: John; Tchê Tchê, Lucas Halter, Bastos e Marçal (Hugo, 45+1’/2ºT); Marlon Freitas (Danilo Barbosa, 45+1’/2ºT), Gregore e Thiago Almada (Romero, 45+1’/2ºT); Luiz Henrique, Matheus Martins (Tiquinho Soares, 18’/2ºT) e Igor Jesus (Carlos Alberto, 39’/2ºT). Técnico: Artur Jorge

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Rafael Da Silva Alves (RS) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Igor Junio Benevenuto De Oliveira (MG)

Cartões Amarelos: Jean Lucas, Caio Alexandre, Marcos Felipe, Arias (BAH); Gregore, Marlon Freitas, Lucas Halter, Marçal (BOT)

Cartões Vermelhos: –





