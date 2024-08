John lamenta empate do Botafogo e analisa oportunidades perdidas na Fonte Nova

O Botafogo perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro ao empatar com o Bahia neste domingo (25), na Fonte Nova, por 0 a 0. Desse modo, o Alvinegro é agora o segundo colocado, portanto, com 47 pontos. O líder é o Fortaleza que chegou aos 48 pontos.

Todavia, se não fosse o goleiro John, que fez grandes defesas, o Botafogo poderia ter saído derrotado do duelo fora de casa. No entanto, o goleiro preferiu lamentar os gols perdidos pelo time carioca e também fez elogios ao preparador de goleiros do clube.

“Isso é muito fruto do nosso trabalho diário. Nós, goleiros, com o preparador de goleiros Marcelo, tivemos em vista evoluir diariamente. Fico feliz pela partida. Criamos bastante e merecíamos sair com o resultado positivo, mas agora é aceitar o empate. Temos um jogo em casa muito importante no final de semana”, disse o goleiro na saída de campo.

Botafogo enfrenta o Fortaleza, no Estádio Nilton Santos

Agora, o Botafogo do goleiro John e companhia enfrentará o Fortaleza, em um duelo entre o líder e o vice-líder. A partida está marcada para o sábado (31), no Estádio Nilton Santos. O alvinegro terá a semana livre para ajustes.

