Ramón Díaz afirma enxergar melhora do Corinthians e destaca chances perdidas

O Corinthians fez uma boa exibição na derrota para o Fortaleza, no Estádio do Castelão. Contudo, como não aproveitou as oportunidades que teve, acabou castigado com um gol marcado por Yago Pikachu, aos 32 minutos do segundo tempo.

Desse modo, o Timão segue no Brasileirão com apenas 22 pontos, ocupando a incômoda 18ª colocação após 24 rodadas. Assim, o técnico Ramón Díaz analisou o jogo diante do agora líder do Campeonato Brasileiro.

Veja como foi o jogo: Pikachu decide, Fortaleza vence o Corinthians e assume a liderança do Brasileirão

“Nesse clube, temos atacantes que criam muitas chances de gol, pelo que a equipe gera. Isso nos dá confiança, mas não tranquilidade. A equipe cria chances claras, muito claras, e não conseguimos aproveitar. Da nossa parte, é preciso dar confiança e seguir trabalhando para melhorar. É um momento difícil para todos; a torcida está preocupada, mas precisamos enfrentar essas situações. Como em um problema de família, temos que enfrentar e tomar as melhores decisões”, disse o técnico do clube paulista.

Corinthians enfrentará Juventude e depois o Flamengo

O Corinthians, aliás, terá um compromisso contra o Flamengo pelo Brasileirão, marcado para domingo (1). No entanto, antes disso, no meio da semana, enfrentará o Juventude, no Alfredo Jaconi, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil.

“A equipe está crescendo desde que chegamos, mas é preciso ganhar. Por isso, tentamos colocar atacantes para gerar jogo e criar situações, e isso aconteceu. Muitos pediram Coronado e Garro, e estamos criando situações. Mas precisamos ser mais contundentes. Tenho muita confiança, e seguiremos trabalhando e brigando pelo clube”, finalizou o técnico do Timão.

