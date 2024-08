Renato se empolga com recuperação do Grêmio e cogita até Libertadores

A vitória sobre o Criciúma neste domingo (25/8) fez o Grêmio se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e deu esperança de uma recuperação plena na competição. O placar magro de 1 a 0 na casa do adversário – o estádio Heriberto Hülse – foi suficiente para animar o grupo. Afinal, a equipe alcançou 27 pontos na tabela. Assim, o treinador Renato Gaúcho chegou a cogitar até mesmo uma classificação para a Libertadores de 2025.

“É difícil, mas não impossível”, declarou o técnico na entrevista coletiva após a partida.

O nome do jogo foi Monsalve, que teve a melhor atuação, além de marcar o gol. Um tento, por sinal, que só saiu aos 40 do segundo tempo e que, portanto, causou alívio aos tricolores. O colombiano, finalmente, foi titular e marcou presença.

Na entrevista, Renato disse que não imaginava que o time pudesse passar, de fato, por um rebaixamento, como muitos apontavam.

“Em momento algum temi pelo que muita gente estava temendo. Vamos buscar o lugar merecido. Tenho um grupo muito bom”, afirmou.

E acrescentou: “Buscar a pontuação pra brigar no Brasileiro. Quem sabe beliscar uma Libertadores”.

Renato na expectativa por retorno à Arena

No returno do Brasileirão, o Grêmio está com a segunda melhor campanha, atrás somente do Fortaleza. Desse modo, soma 12 pontos na etapa, mostrando uma retomada de fôlego.

O Tricolor Gaúcho tem pela frente uma grande expectativa para o jogo de domingo (1/9). Afinal, a partida vai marcar a reabertura da Arena do Grêmio para jogos, depois do fechamento por causa das enchentes no Rio Grande do Sul.

“Depois de muito tempo vamos voltar a jogar na frente da nossa torcida”, exaltou Renato, ressalvando que o retorno deve ser gradual.

“Não sabemos como vai estar o gramado, vamos jogar com um público menor e às 11h também pela luz”, concluiu.

