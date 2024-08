Michael marca na reestreia e Flamengo vence Bragantino

Em jogo que marcou a reestreia de Michael e com mais sorte do que juízo, o Flamengo venceu o Bragantino por 2 a 1 neste domingo (25/8) no Maracanã. O duelo valeu pela 24ª rodada do Brasileirão. Os times estavam desfalcados e o Mengo, errando demais na defesa, levou a melhor por causa da imperícia do rival e a eficácia do estreante Michael, que fez o primeiro gol. E também de Luiz Araújo. Afinal, o camisa 7 deu a assistência para o tento do companheiro e a jogada que resultou no gol contra de Raul. Douglas Mendes marcou para os paulistas.

O Flamengo chega aos 44 pontos, sustentando o quarto lugar, atrás do Palmeiras, que tem a mesma pontuação e melhor saldo. Mas o Mengo tem um jogo a menos. A liderança é do Fortaleza, com 48 pontos, seguido do Botafogo (47, mas um jogo a mais). Já o Bragantino segue parado nos 27 pontos, em 14º lugar.

Michael coloca o Flamengo na frente

O Flamengo teve a iniciativa do ataque, com Luiz Araújo e Michael muito acionados. Porém, toda a sua zaga falhava demais, principalmente David Luiz. O zagueiro quase fez um gol contra atrasando mal uma bola e quase fez um pênalti bobo, perdendo na corrida para Gustavinho. Tudo antes dos dez minutos, o que animou o time paulista, que passou a ser dominante diante de um bando que era o Flamengo. Por sorte o Mengo não levou gol: Jhon Jhon mandar uma na trave de Rossi.

Nada parecia dar certo para o Flamengo. Contudo, aos 16, num lance meio confuso, Luiz Araújo cruzou e Michael mergulhou de peixinho para fazer 1 a 0. E foi comemorar ao estilo Cristiano Ronaldo. Este gol tranquilizou o Fla, que passou a ter mais a bola. Mesmo com a defesa dando mole e muitos sustos na torcida, foi do Rubro-Negro as melhores oportunidades: Michael quase fez fez outro num rebote de chute de Bruno Henrique e Luiz Araujo também deu uma finalização perigosa.

Susto, mas o Fla segura o 2 a 1

O Flamengo teve mais espaço para atacar, principalmente pela direita. Mas a defesa seguiu falhando em quase todos os lances. O Bragantino empatou aos 11. Após escanteio, Allan foi cortar e deu de bandeja para Douglas Mendes, sozinho, deixar tudo igual. Entretanto, para sorte do Rubro-Negro, aos 13, no primeiro ataque após levar o gol, Luiz Araújo fez ótima jogada pela direita e cruzou. Raul, ao tentar cortar, marcou contra. Muita sorte do Flamengo. Michael – que perdeu ótima chance na etapa final – cansou. Gerson foi substituído. Com isso, as jogadas passaram a ser centralizadas em Luiz Araújo, muito marcado. Assim, a reta final foi de susto para o Mengo, que tratou de segurar o resultado. Enfim, apito final e três pontos na conta.

FLAMENGO 2X1 BRAGANTINO

Campeonato Brasileiro – 24ª Rodada

Data: 25/08/2024

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público presente: 30.255

Público pagante: 28.159

Renda: R$ 1.755.317,50

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, David Luiz e Léo Pereira (Ayrton Lucas, 29’/2ºT); Allan (Evertton Araújo, 49’/2ºT), Erick Pulgar (Fabrício Bruno, 38’/2ºT) e Gerson (Lorran, 29’/2ºT); Luiz Araújo (Varela, 38’/2ºT), Bruno Henrique e Michael. Técnico: Matheus Bacchi* (Auxiliar)

(*) Tite está fora se recuperando de um mal-estar

BRAGANTINO: Cleiton; Hurtado, Douglas Mendes, Eduardo e Luan Cândido (Guilherme Lopes, 31’/1ºT); Jadsom (Lincoln, Intervalo), Raul (Riquelme, 38’/2ºT) e Jhon Jhon (Vinicinho, 32’/2ºT); Gustavinho (Willain Chumbinho, 38’/32ºT), Henry Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha

Gols: Michael, 16’/1ºT (1-0); Dougla Mendes, 11’/2ºT (1-1); Raul, contra, 13’/2ºT (2-1)

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Gizeli Casaril (SC)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Bruno Henrique (FLA); Jadsom Silva (BGT)

Cartões vermelhos:

