Zubeldía admite elenco do São Paulo abalado com situação de Izquierdo

O técnico Luis Zubeldía afirmou, após vencer o Vitória por 2 a 1 no Morumbis, neste domingo (25), pelo Campeonato Brasileiro, que o elenco está abalado com a situação do zagueiro Izquierdo, do Nacional-URU. O defensor passou mal em campo, durante o embate entre as equipes na Libertadores e está internado no hospital Albert Einstein.

“Nosso grupo é muito sensível a situações (como a do Izquierdo). Isso te golpeia, a sensibilidade, porque esse jogador é muito jovem. É um de nós. Qualquer um de nós poderia passar por isso. Aconteceu muito perto da gente. E esse grupo com a sensibilidade que tem, são seres humanos, com certeza ficou golpeado”, disse Zubeldía.

Zubeldía também comentou choro de Michel Araújo

Michel Araújo, que é uruguaio e visitou a delegação do Nacional-URU, deixou o gramado do Morumbis após o jogo contra o Vitória, chorando. Dias antes, o atacante Calleri chegou a visitar o defensor no hospital. Um boletim médico divulgado horas antes do embate deste domingo, pelo hospital Albert Einstein, citou uma piora nas condições do zagueiro, que está sedado.

“O Michel é uruguaio, muito próximo também do Nacional. É uma pessoa que vimos aqui. Estava jogando e agora está numa situação complicada, segue internado. Ficamos chocados, os jogadores ainda mais, porque são iguais”, completou o treinador.

Neste domingo, os jogadores do São Paulo entraram em campo com uma camisa com a cor celeste, como a da seleção do Uruguai, e os dizeres “Fuerza, Izquierdo”. Em campo, o Tricolor bateu o Vitória por 2 a 1 e subiu para a quinta colocação do Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.