James Rodríguez é anunciado como reforço do Rayo Vallecano

Após passagem frustrada pelo São Paulo, James Rodríguez tem um novo clube. O meio-campista foi anunciado como o novo reforço do Rayo Vallecano, da Espanha. O jogador assinou contrato por uma temporada com a equipe da região de Madri, com opção de extensão por mais um ano.

Aliás, James Rodríguez voltará a atuar no futebol espanhol, após defender o Real Madrid entre 2014 até 2017. Ele ainda acabou emprestado ao Bayern de Munique por dois anos, até retornar ao time merengue e disputar mais uma temporada. Seu último clube na Europa foi o Everton, da Inglaterra, na temporada 2020/21.

Ao sair da Europa, o colombiano passou por Al-Rayyan, do Catar, e Olympiacos, na Grécia, até acertar com o São Paulo, ano passado. Contudo, no Tricolor Paulista ele não conseguir render o que era esperado. Em 22 jogos, ele marcou apenas dois gols e colecionou polêmicas, como ficar fora da viagem para Belo Horizonte, na disputa da Supercopa do Brasil.

Assim, com o passar do tempo ele começou a perder o clima dentro do clube. A chegada de Luis Zubeldía, que podia significar um renascimento para James no Morumbis, apenas confirmou que ele não teria espaço no Tricolor. Desta forma, decidiu rescindir seu contrato com o São Paulo. O jogador ficou um bom tempo treinando separado, na espera de um novo clube, mas a Copa América decidiu ajudar.

Afinal, com a camisa 10 da seleção colombiana, o jogador chegou ao vice-campeonato e eleito o melhor jogador do torneio. Assim, chamou a atenção do Rayo Vallecano, que celebrou a contratação do ”MVP” da Copa América, durante o seu centenário.

