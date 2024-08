Corinthians aumenta oferta e reforça desejo por Arthur Cabral

O Corinthians segue firme na briga para contratar o atacante Arthur Cabral e decidiu aumentar a oferta para contratar o atleta. O jogador, que atualmente defende o Benfica, de Portugal, é o grande alvo do Timão para reforçar o sistema ofensivo, mas o clube português vem fazendo jogo duro.

Assim, o Timão enviou uma oferta de empréstimo remunerado por um ano, com compra obrigatória a partir de metas. O clube apresentou fluxo de pagamentos mais favorável ao Benfica e também atendeu exigências dos portugueses quanto aos gatilhos contratuais para a aquisição do centroavante. Contudo, o Corinthians ainda tem alguns entraves nas conversas.

Isso porque o Benfica desembolsou R$ 107 milhões pelo jogador e deseja recuperar parte deste investimento. A prioridade é vender o jogador nesta janela de transferências por pelo menos R$93 milhões. Contudo, um empréstimo não está descartado, caso exista uma compensação financeira.

O diretoria do Corinthians sabe que o Benfica não pretende utilizá-lo nesta temporada e vê com bons olhos a saída do atacante. Contudo, é uma negociação que envolve cifras altas, e os clubes precisam se acertar até 2 de setembro, data que marca o fechamento da janela de transferências.

Antes de chegar em Portugal, o brasileiro teve uma grande passagem pela Fiorentina. Na época, ele assinou por 20 milhões de euros, com outros 5 milhões de euros por metas e contrato até junho de 2028.

Por fim, o atacante disputou 43 partidas, sendo titular em apenas 19 delas. O brasileiro marcou 11 gols e contribuiu com três assistências na temporada passada vestindo a camisa do time encarnado.