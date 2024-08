Calleri se oferece para arcar com custos da internação do zagueiro Izquierdo

A situação do zagueiro Izquierdo, do Nacional-URU, segue preocupando os jogadores do São Paulo. O defensor está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista e em estado grave. E de acordo com o jornalista uruguaio Juan Pablo Romero, do Ovación, que cobre a situação do atleta, o atacante Calleri se ofereceu para custear a internação do zagueiro.

De acordo com o jornalista, Calleri teria procurado Fernando Brusco, diretor do Nacional, para pagar o tratamento e os demais custos da internação de Izquierdo. Além disso, o centroavante teria oferecido seu cartão de crédito para resolver a parte financeira junto ao hospital. O dirigente uruguaio, por sua vez, teria recusado a oferta, mas agradecido o jogador pelo gesto.

Na última quinta-feira (22), o São Paulo encarou o Nacional-URU, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Aos 38 minutos do segundo tempo, o zagueiro Izquierdo caiu no gramado e rapidamente foi atendido pela ambulância.

Michel Araújo, que é uruguaio e visitou a delegação do Nacional-URU, deixou o gramado do Morumbis após o jogo contra o Vitória, chorando. Dias antes, o atacante Calleri chegou a visitar o defensor no hospital. Um boletim médico divulgado horas antes do embate deste domingo, pelo hospital Albert Einstein, citou uma piora nas condições do zagueiro, que está sedado.

Neste domingo, os jogadores do São Paulo entraram em campo com uma camisa com a cor celeste, como a da seleção do Uruguai, e os dizeres “Fuerza, Izquierdo”. Em campo, o Tricolor bateu o Vitória por 2 a 1 e subiu para a quinta colocação do Campeonato Brasileiro.

