Com quartas de final definidas, Brasil tenta ampliar hegemonia na Libertadores

Os times brasileiros venceram as últimas cinco edições da Copa Libertadores, criando uma hegemonia jamais vista na história da competição. Por isso mesmo, na disputa deste ano, muitos torcedores estão utilizando o código da bet365 para apostar em um novo sucesso das equipes do país.

E bons motivos para isso não faltam. Afinal, o Brasil é o país com o maior número de representantes nas quartas de final da Libertadores. São cinco, ao todo: Fluminense, Atlético Mineiro, São Paulo, Botafogo e Flamengo.

Completam as quartas de final uma equipe chilena (Colo-Colo), uma argentina (River Plate) e uma uruguaia (Peñarol).

Mas, além da superioridade numérica, os times do Brasil também tem uma enorme vantagem financeira. Dessa forma, conseguem montar elencos muito melhores, trazendo jogadores que, inclusive, ainda tinham mercado em times importantes da Europa.

Domínio recente

A grande diferença financeira em relação aos concorrentes contribuiu para que, nos últimos anos, o Brasil criasse uma verdadeira hegemonia na América do Sul, conquistando títulos em sequência.

Os troféus foram levantados por Flamengo (2019 e 2022), Palmeiras (2020 e 2021) e Fluminense (2023), atual campeão do torneio. Além disso, dessas cinco finais, três envolveram apenas clubes brasileiros.

A conquista consecutiva desses títulos, inclusive, fez o Brasil encostar na Argentina, que é o país com mais conquistas na Libertadores. São 25, ao todo, contra 23 dos times brasileiros.

Quartas de final

Com as quartas de final já definidas, os brasileiros já conhecem seus adversários – e haverá dois confrontos nacionais.

O Fluminense, que já havia enfrentado o Grêmio, agora encara o Atlético Mineiro, em um duelo que tem tudo para ser muito emocionante. O Tricolor, afinal, é o detentor do título, mas o Galo conta com um elenco milionário e vai em busca de sua segunda Libertadores.

Além desse duelo, outros dois gigantes brasileiros se encaram nas quartas de final do torneio: São Paulo e Botafogo.

Os cariocas eliminaram o Palmeiras, enquanto o Tricolor paulista passou pelo Nacional, do Uruguai.

Por fim, o último brasileiro vivo no torneio, o Flamengo, vai enfrentar o Peñarol, em um duelo entre duas equipes muito tradicionais.

Favoritos

Embora seja muito difícil falar em favoritos nesta altura do torneio, é possível dizer que o Botafogo vive um momento melhor que os demais. A equipe, afinal, acabou de eliminar o Palmeiras e, diga-se de passagem, lidera o Campeonato Brasileiro.

De todo modo, o Flamengo também é um dos grandes favoritos pela qualidade do seu elenco, assim como o Atlético Mineiro.

Por outro lado, como não colocar o Fluminense nessa lista? É verdade que a equipe comandada por Mano Menezes ainda está na zona de rebaixamento do Brasileirão, mas o Tricolor defende seu título continental e conseguiu eliminar o Grêmio nas oitavas.

Já o São Paulo, embora não viva sua melhor fase, tem bons jogadores e uma camisa bastante pesada.

Tirando os brasileiros, também é preciso destacar o River Plate. Ao longo dos últimos anos, a equipe tem sido a principal representante da Argentina no continente e tem jogadores importantes no elenco.

Recentemente, aliás, os Millonarios anunciaram a contratação de Marcos Acuña, que estava no Sevilla e foi campeão do mundo com a Argentina em 2022.

Emoção até o fim

Dessa forma, com muitos times fortes na disputa, a Libertadores deverá ter emoção até o fim. O formato mata-mata apenas ajuda a deixar a disputa mais tensa e dinâmica. Afinal, basta uma noite ruim para que uma equipe seja eliminada.

Neste ano, a final será disputada em Buenos Aires, no dia 30 de novembro. O estádio ainda não foi definido, mas o favorito é o Monumental de Núñez, casa do River Plate.

Será que novamente um brasileiro vai levantar a taça e ampliar o domínio do país no continente?